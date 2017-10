Die Aktion Mensch-Lotterie macht viele Menschen zu Gewinnern – auch in Nordrhein-Westfalen. Allein im letzten Jahr gab es dort knapp 500.000 Glückspilze. Davon konnten sich neun Gewinner über 1 Million Euro freuen. Und wo leben die meisten Gewinner in NRW? In Düsseldorf – hier gewannen letztes Jahr über 120.000 Lotterieteilnehmer.