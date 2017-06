Der designierte Parteichef der NRW-SPD, Michael Groschek, hat Xavier Naidoo mangelnde Distanzierung von "Reichsbürgern" vorgeworfen. WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel berichtet im Live-Twitter vom Parteitag.

Duisburg. Der designierte Parteichef der nordrhein-westfälischen SPD, Michael Groschek, hat dem Sänger Xavier Naidoo mangelnde Distanzierung von den sogenannten Reichsbürgern vorgeworfen. Es sei schlimm, dass Reichsbürger, die die Demokratie ignorierten, zurück zum Deutschen Reich wollten und Rechtsradikale in ihren Reihen hätten, auch noch ihre „Bänkelsänger“ hätten, sagte Groschek am Samstag bei einem Parteitag der NRW-SPD in Duisburg. „Ich verstehe den Naidoo nicht“, sagte Groschek. „Die Distanzierung fehlt.“

Naidoo war in den vergangenen Jahren trotz gegenteiliger Beteuerungen immer wieder eine Nähe zu Reichsbürgern nachgesagt worden. Ein neuer Song hat diese Debatte erneut entfacht. Indirekt rief Groschek zu einem Boykott gegen Naidoo auf und forderte engagiertes Eintreten gegen Reichsbürger. „Keine Platten kaufen, sondern Platten umdrehen“, sagte er.

Groschek bewirbt sich um Krafts Nachfolge als Chef des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war noch am Wahlabend von allen Parteiämtern zurückgetreten. Mit nur 31,2 Prozent hatte sie das schlechteste Ergebnis eingefahren, das die SPD jemals bei Landtagswahlen in NRW geholt hat. Beim Parteitag in Duisburg ist die 55-Jährige nicht anwesend. dpa/red

WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel berichtet im Live-Twitter.