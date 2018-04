Noch-Parteichef Groschek präsentiert seinen designierten Nachfolger und dessen „Generalin“.

Düsseldorf. Knapp ein Jahr brauchte die NRW-SPD, um nach Wahlniederlage und Machtverlust in Düsseldorf den Generationswechsel einzuleiten. Hatten bislang noch Michael Groschek (61) als Übergangsvorsitzender und Norbert Römer (71) als Fraktionsvorsitzender das Wundenlecken moderiert, soll es nun einen Neuanfang geben. Groschek stellte gestern den Medien seinen designierten Nachfolger Sebastian Hartmann und dessen designierte Generalsekretärin Nadja Lüders vor. Und: Die Landtagsfraktion zieht ihre eigentlich für Ende Mai geplante Wahl eines neuen Leitwolfs auf den 24. April vor.

Doch zunächst zum neuen Vorsitzenden, so ihn denn der Landesparteitag Ende Juni auf diesen Posten wählt. Sebastian wer?, hatten viele gefragt, als der Name bereits vor mehr als einer Woche durchgesickert war, bevor er am vergangenen Sonntag offiziell von der „Personalfindungskommission“ der SPD bekannt gegeben wurde. Wie er denn Bekanntheit und Profil erlangen wolle, wird der 40-Jährige denn auch gestern gefragt.

Sebastian Hartmann will „den Umbruch organisieren“

Da können ein paar flotte Sätze nicht schaden, denkt er sich wohl. Es komme darauf an, dass die nordrhein-westfälische Stimme in Berlin gehört werde, sagt er. Was nicht ganz ohne Witz ist, weil ja gerade der SPD unter Hannelore Kraft immer vorgehalten wurde, in Berlin nicht präsent genug zu sein. Hartmann dreht den Spieß um und sagt: „Das ist deswegen notwendig, weil die NRW-CDU in Berlin ein Totalausfall ist. Und die FDP sich verweigert hat, weil ein Typ im Unterhemd das allein entschieden hat.“ Damit meint er natürlich FDP-Chef Christian Lindner unter Anspielung auf dessen Plakat-Porträts im NRW-Wahlkampf und die von Lindner verkündete Absage an eine Jamaika-Koalition.

In Düsseldorf ist Sebastian Hartmann ein unbeschriebenes Blatt. Der 40-Jährige ist schon seit Jahren Vorsitzender der SPD Rhein-Sieg und wurde 2013 und dann wieder 2017 über die Landesliste in den Bundestag gewählt. Und nun will er in der Landes-SPD „den Umbruch organisieren“. „Ich will durch das ganze Land gehen, damit die SPD kräftiger und stärker wird denn je“, verspricht er. Es soll eine starke Kommunalwahl 2020 organisiert werden, denn die Kommunalpolitiker seien „eine starke Wand der SPD, die die gesamte Kraft der Partei auf die Straße bringen wird“, sagt er. Und schiebt noch ein „Jetzt geht’s los“ hinterher.