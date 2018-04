Noch-NRW-SPD-Chef Mike Groschek soll für seine Nachfolge auf einem Bundespolitiker bestanden haben. In der vorletzten März-Woche rückte Groschek zum traditionellen Reibekuchenessen der Lohmarer SPD im Ortsteil Birk an, wo er den Ortsverein im Gasthof Fielenbach auf den Erneuerungskurs und das Wertegerüst der Partei einschwor. „Ein gelungener Abend“, freute sich Hartmann.

Im Gegensatz zu Groschek formuliert Hartmann recht wolkig. Als die Rhein-Sieg-SPD im Oktober in Troisdorf noch ganz auf dem damaligen Schulz-Kurs über „die Erneuerung der SPD in der Opposition“ diskutierte, erklärte Hartmann, es werde nicht helfen, nur die Organisation und die „Verpackung“ zu ändern. Eine Erneuerung könne nur über inhaltliche Positionen funktionieren, um Vertrauen zurückzugewinnen: „Meine SPD ist links und frei, ist überzeugt von der Kraft der Veränderung hin zur Verbesserung von Staat und Gesellschaft.“

Wolkige Auslassungen im Lebenslauf des Kandidaten

Ansonsten weiß man von Hartmann nicht viel. Im Bundestag fällt er kaum auf, seine Themen sind meist regional, er kämpft für Lärmschutz am Flughafen Köln/Bonn und regionalen Straßenbau. Fast sein ganzes Leben hat er in Bornheim-Sechtem verbracht. Vor 15 Jahren kam der 5000-Einwohner-Ort groß heraus, als dort die Kulissen des Wankdorfstadions für den Film das „Das Wunder von Bern“ errichtet wurden.

Das lässt fast so viel Luft für Interpretationen wie Hartmanns Lebenslauf. In seinen politischen Selbstbeschreibungen erzählt Hartmann recht lückenhaft von sich. So heißt es dort, er habe in Köln Jura studiert und sei dabei von der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt worden. Auch seine Schwerpunktprüfung („legte ich im internationalen und europäischem Recht ab“) erwähnt Hartmann, lässt allerdings aus, dass er das Studium abgebrochen hat. Sein „besonderer Schwerpunkt im politischen Engagement liegt in der Kommunalpolitik“, erfährt man. Was Hartmann weglässt: Der Schwerpunkt ergab sich auch daraus, dass er 2009 krachend mit einer Kandidatur für das Europaparlament scheiterte, zunächst als „selbstständiger Organisationsberater für Non-Profit-Unternehmen“ weitermachte, dann zu Schulz wechselte und es 2013 schließlich über die SPD-Landesliste in den Bundestag schaffte, was 2017 beinahe schief gegangen wäre.