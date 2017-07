Nur weil man im Stau steht, darf man noch lange nicht zum Handy greifen. Was gilt bei Nutzung des Geräts zum Abspielen von Musik?

Düsseldorf/Moers. Als ein in der Gesellschaft unterschätztes Problem hat der Verkehrsgerichtstag kürzlich die Gefahren der Handynutzung während des Autofahrens bezeichnet. Es müsse eine gesellschaftliche Ächtung der Nutzung von elektronischen Geräten während des Fahrens erreicht werden. Und der „Automobilclub von Deutschland (AvD) weist darauf hin, was der Blick auf das Display während der Fahrt bedeutet: einen Blindflug, da man schon bei einem Tempo von 50 Stundenkilometern pro Sekunde 14 Meter weit fährt. Bei einer vom AvD durchgeführten Umfrage hätten 72 Prozent der Befragten angegeben, dass sie schon SMS oder WhatsApp-Nachrichten während einer Fahrt gelesen hätten. 53 Prozent sagten, sie hätten schon Nachrichten eingetippt.

Doch auch das Telefonieren während der Fahrt lenkt ab. Wann was verboten ist und wann sich der Fahrer ein Bußgeld oder auch einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei einhandelt – dazu gibt es eine verwirrende Vielfalt von Gerichtsurteilen. Wir sprachen darüber mit dem Moerser Rechtsanwalt Bertil Jakobson vom Verband deutscher Verkehrsrechtsanwälte (VdVKA).

Herr Jakobson, was droht bei Handynutzung am Steuer?

Bertil Jakobson: Bei verbotswidriger Nutzung betragen die Sanktionen für Kraftfahrer seit dem 1. Mai 2014 grundsätzlich 60 Euro. Eine Handynutzung im Zusammenspiel mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung, was in der Praxis häufig vorkommt, kann Auswirkungen auf die Länge eines möglichen Fahrverbotes haben. Viele überschreiten ja gerade deswegen die Geschwindigkeit, weil sie durch das Handy abgelenkt waren. Ein Fahrverbot kann auch dann verhängt werden, wenn ein Kraftfahrzeugführer mehrfach wegen Handy-Nutzung aufgefallen ist. Solche Fälle hatte ich bereits in der Praxis. Ein Fahrverbot ist dann durchaus „erzieherisch sinnvoll“. Bei einem Bußgeld von 60 Euro oder mehr wird ein Punkt in Flensburg im sogenannten Fahreignungsregister eingetragen. Man kann diesen Punkt auch nicht durch Zahlung eines freiwillig höheren Bußgelds abwenden.

Was ist verboten?

Der Paragraf § 23 Absatz 1a Straßenverkehrsordnung: „Wer ein Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen oder gehalten werden muss. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist.“

Jakobson: Natürlich das Telefonieren mit dem Handy in der Hand. Aber auch schon das Wegdrücken eines ankommenden Anrufs. Und selbstverständlich auch das Schreiben und Versenden einer Textnachricht. Auch darf man nicht das Handy ans Ohr halten, um Musik zu hören.

Darf man denn im Stau telefonieren, wenn also der Wagen steht?