In Maybrit Illners kurzfristig angesetzem Talk zur Eskalation im Flüchtlingsstreit versuchen die Vertreter von CDU und CSU zu beschwichtigen. SPD-Frau Malu Dreyer sorgt für einen der wenigen Applaus-Momente des Abends.

Mit dem Vorpreschen von Horst Seehofer in der Asylfrage ist am Donnerstag eine lange geführte Debatte in der Union eskaliert. Der Innenminister will eine Lösung bei der Frage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze - notfalls auch im Alleingang. Damit setzt er möglicherweise nicht nur das Verhältnis von CSU und CDU aufs Spiel sondern auch die erst gerade gefundene Regierungskoalition. Angesichts dieser Ereignisse hat Maybrit Illner das Thema gleich zum zentralen Punkt ihrer abendlichen Polit-Talkshow gemacht, mit der Frage: Seehofer gegen Merkel – zerreißt der Streit die Regierung?

Als Gäste sind Stephan Mayer von der CSU (Parlamentarischer Staatssekretär von Bundesinnenminister Horst Seehofer), Tobias Hans von der CDU (Ministerpräsident des Saarlands) und Malu Dreyer von der SPD (Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz) eingeladen worden. Neben den drei Politikern wird die Runde von Robin Alexander (Politik-Redakteur „Die Welt“) und Albrecht von Lucke (Publizist und Politologe) komplementiert.

Während die restlichen vier Gäste der Runde viel im Allgemeinen über die Fragen im Asylstreit diskutieren, ist von Lucke relativ eindeutig in seiner Beurteilung des Streites zwischen Seehofer und Merkel. Er meint, dass Seehofer im Sinne der CSU handelt, die mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern nun alle Mittel ergreifen will, um möglichst viele Wähler von der AfD wieder zurück zur Christlich Sozialen Union zurückzuholen.

Für die CSU gehe es dabei um die Frage der absoluten Mehrheit in Bayern.

Gerade Tobias Hans (CDU) und Stephan Mayer (CSU) sehen diesen Vorwurf jedoch als gar nicht relevant an. Mayer betont immer wieder durch die Sendung hindurch, dass es nur um die Sache, also die Asylpolitik, gehe und nicht um Personen oder Machtinteressen. Dass in der Asylpolitik nun schnell gehandelt werden muss, daran lässt er überhaupt keine Zweifel aufkommen - während sein Kollege aus der Schwesterpartei sichtlich darum bemüht ist den von Kanzlerin Merkel vorgelebten Willen zum Kompromiss auch hier umzusetzen. Er stimmt Mayer in allen inhaltlichen Punkten zu, bittet jedoch immer wieder darum, der Kanzlerin mehr Zeit zu gewähren und Lösungen für diese inhaltlichen Fragen zu finden. Wieder und wieder betont er, wie groß das Vertrauen in Merkel ist.

Malu Dreyer fordert die Vertreter der Koalitionspartner immer wieder auf, den öffentlichen Streit zu beenden