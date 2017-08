Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig über Wahlkampf mit der SPD, Gedenken in Lichtenhagen und neue schulpolitische Ideen.

In dieser Woche haben sich die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen zum 25. Mal gejährt. Bei den Gedenkveranstaltungen glänzte die Bundespolitik durch Abwesenheit. Enttäuscht Sie das?

Manuela Schwesig: Für mich war es wichtig, als Ministerpräsidentin ein Zeichen zu setzen: Wir haben diese Pogrome nicht vergessen und kehren Probleme nicht unter den Teppich. Politik, Behörden und auch Medien haben damals viele Fehler gemacht, daraus haben wir gelernt. Meine Erfahrung auch als Bundesministerin ist, dass man immer versucht daraus ein lokales, ein ostdeutsches Phänomen zu machen. Rechtsextremismus ist aber ein Problem in ganz Deutschland. Deswegen habe ich mich als Bundesministerin gemeinsam mit Heiko Maas im Kampf gegen rechte Gewalt engagiert.

Aber Hand aufs Herz: Hätte der Bund nach der Wende mehr Geld in die politische Bildung und Integration der Ostdeutschen stecken müssen?

Schwesig: Die damalige Landespolitik hat so getan, als sei das bloß ein Problem vor Ort in Rostock, und die Bundespolitik tat so, als ginge sie das nichts an. Das war falsch. Die Probleme von Hass und Hetze gibt es auch heute in ganz Deutschland, und vom hasserfüllten Wort zur Tat ist es nur ein kurzer Weg. Deshalb brauchen wir Konzepte zur Demokratieförderung und Extremismusprävention. Programme sind gut, aber wir müssen politische Bildung dauerhaft vor Ort in Strukturen verankern. Als Bundesministerin habe ich dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt und kann nicht verstehen, warum es von Frau Merkel und ihrem Kanzleramt blockiert wird.

Sie haben am 4. Juli als Ministerpräsidentin die Nachfolge des erkrankten Erwin Sellering angetreten. Im Land regieren Sie mit einer großen Koalition, die Sie im Bund beenden wollen. Wie erklären Sie Wählern diesen Spagat?

Schwesig: Der erhebliche Unterschied ist: Die große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern wird von der SPD geführt, wir stellen die Ministerpräsidentin. Im Koalitionsvertrag haben wir viele SPD-Vorhaben verankert, zum Beispiel die Absenkung der Kita-Gebühren. Ich habe ja beide Erfahrungen: Wie ist es, wenn man selbst die Regierungschefin stellt, und wie ist es, wenn es die anderen tun. Ich kann jetzt Dinge viel besser bewegen. In der Bundespolitik war meine Erfahrung immer, dass alles, was in der Familienpolitik verbessert werden soll, hart gegen die Union erkämpft werden muss. Frau Merkel und die CDU haben nicht vor, Geld für Bildung auszugeben und die Kitas gebührenfrei zu machen. Martin Schulz wird das tun.