Nach ihrer Erklärung im Umweltausschuss kündigt die SPD den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss an.

Düsseldorf. Die Kameras begleiten sie bis in den Sitzungssaal hinein. Alle Augen sind auf Ministerin Christina Schulze Föcking (CDU) gerichtet, als sie am Nachmittag den Umweltausschuss aufsucht. Sie wird eine persönliche Erklärung zum vermeintlichen Hackerangriff auf sie abgeben. Anderthalb Stunden wird sie zum wiederholten Mal einer teils heftigen Diskussion über die Auflösung der Stabsstelle Umweltkriminalität in ihrem Ministerium ausgesetzt sein. Es hilft nichts. Am Ende kündigt die SPD an, was schon vor der Sitzung feststand: Sie will in der nächsten Woche den Antrag auf einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen – wie die Grünen auch.

In ihrer Erklärung hatte die Ministerin zuvor eingeräumt, es wäre besser gewesen, „wenn ich Ihnen gegenüber im Nachgang zu dem Gespräch am 18. April einen informellen Hinweis gegeben hätte, dass sich die ersten Vermutungen der Ermittlungsbehörden nicht bestätigt haben“. An dem Tag sei sie von der Staatsanwaltschaft informiert worden, dass es keinen externen Hackerangriff auf ihre Familie gegeben habe. Tatsächlich hatte sie das erst am Montag bekanntgegeben. Allerdings gab es offenbar schon am 29. März einen Ortstermin auf dem Hof der Familie, bei dem die Staatsanwaltschaft sie informierte, dass kein Anfangsverdacht einer Straftat bestehe.

Die Opposition wirft Schulze Föcking daher vor, im Ausschuss und im Plenum nicht zeitnah für Aufklärung gesorgt zu haben. Norwich Rüße (Grüne) sagt, es fehle inzwischen an Vertrauen zur Ministerin. Am schärfsten äußert sich Frank Börner (SPD), der ihr vorwirft, der Hackerangriff sei „wahrscheinlich inszeniert“ worden. Der empörten Aufforderung von CDU und FDP, sich für diesen Vorwurf zu entschuldigen, kommt er nicht nach.

Schulze Föcking selbst spricht von einer unbemerkten „Fehlbedienung im Hintergrund eines Tablets in der angrenzenden Wohnung“. Das sei allen Beteiligten „mehr als unangenehm“ und niemand könne sich diese unbemerkte Übertragung der Aufzeichnung einer Fragestunde im Landtag aus dem vergangenen Jahr erklären.

Auch der Rechtsausschuss knöpft sich den Fall vor

Noch vor der Sitzung des Umweltausschusses war es im Rechtsausschuss hoch hergegangen. Mit Blick auf den vermeintlichen Hacker-Angriff betonte Hans Willi Körfges für die SPD, seine Partei habe die Solidaritätsbekundungen nach Bekanntwerden des Verdachts ernst gemeint. Dann aber habe auch „die Person, auf die sich die Solidarität bezieht, gegenüber den Menschen, die Solidarität bekundet haben“, eine „Pflicht zur Klarstellung“, wenn sich der Sachverhalt anders darstellt.