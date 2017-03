Zweite Testfahrt für den Schulz-Zug: Am 7. Mai wählt Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) muss um sein bisheriges Bündnis bangen. (1/2)

Kiel. Gleich nach der Saarland-Wahl meldete sich Ralf Stegner mit einer kühnen Schlussfolgerung zu Wort: Die drei Wahlziele – stärkste Partei werden, Küsten-Koalition verteidigen, AfD-Einzug verhindern – seien „realistischer denn je“, erklärte der linke SPD-Landesvorsitzende. Derjenige, der mit dem Schulz-Schwung im Rücken die Wahlziele erreichen soll, bezweifelte noch im Sommer 2015, dass die SPD überhaupt einen eigenen Kandidaten gegen Angela Merkel („Sie macht das ganz ausgezeichnet“) aufstellen sollte: Torsten Albig (53), Ministerpräsident seit 2012, innerparteilicher Stegner-Gegner und lebendes Beispiel dafür, wie anders die Politik im nördlichsten Bundesland tickt.

Den größten Applaus auf Wahlveranstaltungen bekomme er derzeit, so Albig am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten, wenn er erkläre, warum er sich weigere, abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abzuschieben: „Was ist dein Mehrwert, wenn du weniger als 100 Menschen im Jahr nach Afghanistan abschiebst, statt sie in die Berufsschule zu schicken?“ Im nordfriesischen Niebüll habe er kürzlich einen Afghanen getroffen, dessen Vater 2009 bei dem von einem Bundeswehr-Oberst befohlenen Luftangriff auf zwei gestohlene Tanklastwagen bei Kundus getötet worden sei. „Da ist die ganze nordelbische Kirche auf dem Baum, wenn der abgeschoben werden soll“, sagt Albig.

Weiterlesen: FDP-Mann Wolfgang Kubicki träumt von Jamaika an der Küste