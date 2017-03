Unabhängig von den wüsten Angriffen aus Ankara gibt es keine ethische Rechtfertigung, warum Deutschland eine Abstimmung über die Abschaffung der Demokratie zulassen sollte.

Düsseldorf. Den wichtigsten Wendepunkt in ihrer Kanzlerschaft, die Flüchtlings-Entscheidung vom 4. September 2015, beschrieb Angela Merkel wenige Monate später auf dem CDU-Bundesparteitag in Karlsruhe so: „Tausende Flüchtlinge waren in Budapest gestrandet. Sie machten sich zu Fuß auf den Weg über die Autobahn in Richtung Österreich. Deutschland und Österreich haben dann eine Entscheidung getroffen, diese Menschen ins Land zu lassen. Das war eine Lage, die unsere europäischen Werte wie selten zuvor auf den Prüfstand gestellt hat. Ich sage: Dies war nicht mehr und nicht weniger als ein humanitärer Imperativ.“

Nicht ihr Satz „Wir schaffen das“, sondern diese Entscheidung auf der Basis eines empfundenen „humanitären Imperativs“ hat Merkel seitdem immer wieder den Vorwurf eingetragen, in dieser Situation nach einer „Gesinnungsethik“ entschieden zu haben, die im Gegensatz zu einer zweckorientierten Ethik, in der der Zweck auch schon einmal die Mittel heiligt, sich nicht an den Folgen orientiert habe.

Der französische Philosoph Alain Finkielkraut bekannte in der „Zeit“ gar: „Ich habe Angst vor Merkels Gesinnungsethik.“ Plötzlich begannen Merkel-Kritiker Max Webers (1864– 1920) Unterscheidung in „Gesinnungs- und Verantwortungsethik“ gegen die Kanzlerin ins Feld zu führen, wahrscheinlich jedoch ohne Weber wirklich zu lesen.

Keine Ethik der Welt kann ergeben: wann und in welchem Umfang der ethisch gute Zweck die ethisch gefährlichen Mittel und Nebenerfolge „heiligt“.

Max Weber, „Politik als Beruf“, Vortrag 1919

Der hatte 1919 in einem Vortrag über „Politik als Beruf“ festgehalten: „Keine Ethik der Welt kommt um die Tatsache herum, dass die Erreichung ,guter‘ Zwecke in zahlreichen Fällen daran gebunden ist, dass man sittlich bedenkliche oder mindestens gefährliche Mittel und die Möglichkeit oder auch die Wahrscheinlichkeit übler Nebenerfolge mit in den Kauf nimmt, und keine Ethik der Welt kann ergeben: wann und in welchem Umfang der ethisch gute Zweck die ethisch gefährlichen Mittel und Nebenerfolge ,heiligt‘.“

Das beschreibt das Dilemma vor allem deutscher Außenpolitik gegenüber Trump, Putin und Erdogan einigermaßen treffend. Nach ihrem Selbstverständnis ist das außenpolitische Handeln der Bundesregierung an „einer Reihe von Konstanten und Grundprinzipien“ orientiert, wozu unter anderen „die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten“ gehört.

Abstimmung

Reisewarnung Zieht die Bundesrepublik ihre Zustimmung zur Durchführung des Referendums nicht zurück, so beginnt die Abstimmung für türkische Staatsbürger in Deutschland bereits am 27. März in insgesamt 13 Wahllokalen. Die Stimmabgabe soll bis zum 9. April möglich sein. In der Türkei wird erst am 16. April über das Referendum abgestimmt. Das Auswärtige Amt hat bisher keine offizielle Reisewarnung erlassen, aber Hinweise aktualisiert: Es sei mit Spannungen und Protesten zu rechnen, die sich auch gegen Deutschland richten können. Davon könnten im Einzelfall deutsche Reisende betroffen sein.

Dazu passt es hinten und vorne nicht, dass die Bundesregierung der Republik Türkei ihre Zustimmung zur Abstimmung über die türkische Verfassungsreform gegeben hat, die für türkische Staatsbürger in Deutschland vom 27. März bis zum 9. April stattfinden soll. Denn das Referendum hat erkennbar das Ziel, die Demokratie in der Türkei zu beseitigen, die Rechtsstaatlichkeit endgültig aufzugeben und Menschenrechte zu missachten.

Allein in der vergangenen Woche sind – und das nur nach Angaben des türkischen Innenministeriums – weitere 2000 Menschen in der Türkei unter dem Vorwand festgenommen worden, dass sie Kontakt zu „Extremisten“ gehabt haben oder mit der auch in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung stehen sollen. Staatliche Stellen in der Türkei haben seit Sommer 2016 insgesamt mehr als 40 000 Menschen inhaftiert.

Mehr als 100 000 Menschen wurden aus dem öffentlichen Dienst und dem Militär entlassen oder beurlaubt. All dies geschieht auf Grundlage des bereits zweimal verlängerten Ausnahmezustands, den Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach dem mysteriösen Putschversuch vom 15. Juli 2016 verhängt hatte.

Der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, hat gegenüber dem „Spiegel“ in der vergangenen Woche erklärt, er glaube nicht, dass – wie von Erdogan ohne jeden Beweis behauptet – die Bewegung des Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich sei. Und dass der Putsch Erdogan nur einen Vorwand zur Eskalation einer „Säuberungswelle“ geliefert habe, die er bereits vor dem Putsch begonnen habe.

Das Verfassungsreferendum Erdogans hat einzig den Zweck, den Ausnahme- in einen Dauerzustand zu verwandeln. Die Bundesregierung hat nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass Erdogan den Ausnahmezustand im Falle eines Scheiterns des Referendums freiwillig beendet. Im Gegenteil.

Dass Deutschland innerhalb seiner Landesgrenzen diese Abstimmung über die Abschaffung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten entgegen der „Konstanten und Grundprinzipien“ seiner Außenpolitik erlaubt, ist die bisherige Spitze unrühmlicher politischer Mittel, die noch den nützlichsten Zweck (Flüchtlingsabkommen) entheiligen.

Und weil den unheiligen Zusammenhang von Zweck und Mittel niemand politisch zugeben will, wird die deutsche Hilfe zur scheindemokratischen Beseitigung der Demokratie einmal mehr schein-ethisch begründet: Nicht einmal Diktatur-Errichtern sollen demokratische Mittel verwehrt werden.

Sollte diese Argumentation („Die Demokratie muss das aushalten“) ernst gemeint sein, so ist sie nicht nur unhistorisch, sondern in der philosophischen Ethik-Diskussion etwas mehr als 200 Jahre hinter der Zeit. Im Jahr 1797, Napoleons Truppen marschierten im Ersten Koalitionskrieg gerade durch halb Europa, lieferte sich der deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) ein schriftliches Fernduell mit dem liberalen französischen Staatstheoretiker Benjamin Constant (1767–1830), das in einem befremdlichen Aufsatz Immanuel Kants mit dem Titel „Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen“ mündete.

Constant hatte sich darüber empört, dass Kant seine moralphilosophische Auffassung einer unbedingten Wahrheitspflicht so weit getrieben hatte, „dass die Lüge gegen einen Mörder, der uns fragte, ob unser von ihm verfolgter Freund sich nicht in unser Haus geflüchtet, ein Verbrechen sein würde“. Kant erwiderte einigermaßen ungerührt, er könne sich nicht erinnern, wann er das gesagt haben solle, aber er räume die Aussage ein.

Und er blieb dabei: „Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist formale Pflicht des Menschen gegen jeden, es mag ihm oder einem andern daraus auch noch so großer Nachteil erwachsen.“ Den schutzsuchenden Freund im eigenen Haus einem Mörder zu überlassen, weil es kein Recht zu lügen gibt; nicht einmal aus Menschenliebe – darauf muss man erst einmal kommen. Constant vertrat dagegen die Auffassung, es könne gar keine Wahrheitspflicht gegenüber Menschen geben, die darauf gar kein Recht hätten, und: „Kein Mensch aber hat das Recht auf eine Wahrheit, die anderen schadet.“

Kants Auffassung, es sei „ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Convenienzen einzuschränkendes Vernunftgebot: in allen Erklärungen wahrhaft (ehrlich) zu sein“, entspricht seinem „kategorischen Imperativ“ als Prinzip einer Gesinnungsethik, die Handlungen nicht nach ihren realen Folgen beurteilt, sondern unabhängig ihres Ausgangs und ihrer Folgen ausschließlich nach der moralischen Intention: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

Konfliktscheu als Handlungsmaxime galt nicht einmal Kant als taugliches Prinzip.