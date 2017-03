Verkehrspsychologe Kai Lenßen, der einen Raser nach einem tödlichen Rennen betreut, glaubt nicht, dass harte Strafen helfen.

Düsseldorf. Das Urteil gegen zwei Berliner Raser, die sich auf dem Ku’damm ein illegales Rennen lieferten und einen Menschen töteten, gilt als Sensation: lebenslang wegen Mordes. Jetzt werden generell härtere Strafen diskutiert. Aber was bringt das? Was geht in Menschen vor, die die öffentliche Straße kurzerhand zur Rennstrecke machen? Wir sprachen mit Kai Lenßen, Verkehrspsychologe in Düsseldorf.

Herr Lenßen, als Verkehrspsychologe betreuen Sie derzeit selbst einen Fahrer nach einem Autorennen mit tödlichem Ausgang. Worum geht es da?

Kai Lenßen: Der Mann möchte seine Fahrerlaubnis wiederhaben – nach zehn Jahren. Der Richter und die Fahrerlaubnisbehörde erwarten von ihm, dass er sich im Rahmen einer Therapie mit der Tat auseinandersetzt.

Was ist damals passiert?

Lenßen: Zwei Männer haben sich in Köln ein Autorennen geliefert, nach eigener Aussage aber nicht verabredet. Man hat sich gegenseitig überholt, ausgebremst und so hineingesteigert. Am Ende hat mein Klient seinen Kontrahenten so stark ausgebremst, dass dieser ausweichen musste und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler geprallt ist. Er verstarb. Es hat also schon eine andere Qualität als in Berlin, wo man sich gezielt getroffen hat, um ein Rennen zu fahren, und ein Unbeteiligter ums Leben kam.

Urteil Am 1. Februar 2016 lieferten sich zwei Männer in Berlin ein illegales Autorennen, rasten mit bis zu 170 km/h über den Berliner Kurfürstendamm und überfuhren elf rote Ampeln. Eines der Autos rammte den Wagen eines 69-Jährigen, der starb. Das Landgericht Berlin verurteilte in erster Instanz beide Raser in dieser Woche zu lebenslanger Haft wegen Mordes.

Bei dem Berliner Fall geht es ja jetzt um die Frage, ob die Raser den Tod von Menschen in Kauf nahmen. Hatte Ihr Klient diese Konsequenzen im Sinn?

Lenßen: Nein, wenn ich mit ihm spreche, merke ich: Das hat er völlig ausgeblendet – die Risiken nicht vorweggenommen. Genau daran müssen wir arbeiten. Er hat zwar jetzt riesige Schuld- und Schamgefühle, hat sich auch – vom Typ „Draufgänger“ damals zum „einsichtigen Menschen“ heute – sehr verändert. Andererseits kämpft er damit, die Schuld nicht zu nah an sich heranzulassen, um damit leben zu können. Er ringt mit sich. Die Entwicklung des Problembewusstseins, der Akzeptanz dessen, den Tod des anderen Fahrers mitverursacht zu haben und letztlich damit leben zu müssen, ist ein intensiver, dynamischer und sehr langer innerpsychischer Prozess.

Was waren die Folgen für ihn?

Lenßen: Er war wegen fahrlässiger Tötung im Gefängnis, hatte danach mehrere Jahre lang Bewährung. Und darf eben bis heute nicht fahren.

Können Sie als Psychologe erklären, was in diesen Rasern vorgeht, wenn sie aufs Gaspedal treten?

Lenßen: Bei ihm war es eine große Provokation durch den anderen – er selbst hatte ein großes, teures Auto, der andere Mann eine kleine Kiste. Trotzdem wollte der andere ihn drangsalieren. In 95 Prozent der Fälle dienen solche schweren Verkehrsdelikte zur Regulierung von unangenehmen emotionalen Zuständen wie Aggressivität, Angst, Minderwertigkeitskomplexen, Frustration, nicht erfüllten Bedürfnissen – das alles sind Gefühle, die dann kompensiert werden. Im Kleinen kennen wir das vermutlich alle: Wenn es uns schlecht geht, fahren wir anders. Bei diesen Fahrern findet eine Enthemmung statt, Impulse werden nicht mehr kontrolliert. Solche Menschen lassen sich blitzschnell kränken und steigern sich enorm in ihre Verletztheit hinein. Und dann gibt es noch ein starkes Verlangen, die Dinge selbst beeinflussen zu können - im Extremfall mit illegalen Mitteln.

Ist das eine Rechtfertigung?

Lenßen: Psychologisch vielleicht. Rechtlich aber natürlich überhaupt nicht.

Aber sind diese Fahrer illegaler Rennen tatsächlich Mörder?

Lenßen: Ich kenne die Berliner Täter ja nicht. Aus moralischer, rechtlicher Sicht ist das sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Zumindest gab es ein planvolles Handeln. In dem Fall, den ich betreue, wohl nicht. Aus psychologischer Perspektive sieht das etwas anders aus: In beiden Fällen fehlt das Motiv, jemanden töten zu wollen. Es geht eher darum, wie gesagt, sehr unliebsame Gefühle und Zustände zu überbrücken, zu kompensieren. Es geht auch darum, Kontrolle und Macht zu behalten.

Viele erhoffen sich von dem aktuellen Urteil und härteren Sanktionen eine abschreckende Wirkung. Greifen solche Mittel?

Lenßen: Verändern werden solche drastischen Strafen wohl bei Weitem nicht das, was von den Entscheidern erwartet wird. Vielleicht werden sie eines von zehn Straßenrennen verhindern. Die Konsequenzen werden ausgeblendet, wenn der Wille, zu rasen, einmal da ist. Als Zeichen und Symbolik ist die Demonstration des harten Umgangs mit Fahrern illegaler Straßenrennen allerdings unabdingbar.

Was kann dann sinnvoll getan werden?

Lenßen: Gezielte Kontrollen sind gut, wenn die Polizei die Szene kennt. Aber es muss schon viel früher beginnen. Wir müssen uns die Frage stellen: Welche Verkehrsteilnehmer wollen wir? Man muss bei vorgelagerten Delikten – wie Trunkenheitsfahrten, Raserei – gleich genauer hingucken, ob es sich beispielsweise um Persönlichkeitsstörungen handelt. Auch beim Erteilen der Fahrerlaubnis könnten Psychologen eingebunden sein und Personen mit Vordelikten gesondert prüfen. Und dann sollte man das Risikobewusstsein schärfen. Schon in den Schulen, wie es bei jungen Autofahrern in NRW mit dem „Crashkurs“ versucht wird (dabei berichten Einsatzkräfte von tödlichen Unfällen mit jungen Fahrer, Anm. d. Red.). Aber bitte nicht mit schlimmen Bildern von tödlichen Autorennen – die bringen nichts. Vielmehr sollte die persönliche Betroffenheit der Personen, die Fälle in ihrem Umfeld erlebt haben, transportiert werden. Und man muss mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen. Die Auseinandersetzung bringt es. Die Einsicht muss so tief verwurzelt sein, dass in der Situation gar keine Enthemmung einsetzt. Insgesamt ist die eigene emotionale Stabilität der beste Garant dafür, sich nicht grenzverletzend und brutal zu verhalten.