Mit dem sicheren Wahlsieg an diesem Wochenende herrscht Staatspräsident Wladimir Putin länger über Russland als Leonid Breschnew. Was nach ihm kommt, könnte schlimmer sein.

Moskau/Berlin. Der 11. Oktober 2006 war ein sonniger, warmer Herbsttag. Über Bayern strahlte der Himmel in den Landesfarben Weiß und Blau, auf der Stirn des Landesvaters dagegen zeichneten sich Falten des Ärgers ab: Eine geschlagene Stunde wartete Edmund Stoiber mit Trachtengruppe, Fahnenträgern und Blaskapelle vor dem Münchner Nationaltheater, bis Wladimir Putin den roten Teppich endlich betrat. Nebel am Airport, Landung unmöglich, lautete die offizielle Entschuldigung.

Am nächsten Morgen konnte Stoiber in der „Bild“-Zeitung nachlesen, was den russischen Staatspräsidenten tatsächlich in Dresden aufgehalten hatte: Putin, der gerne ausschläft, war nach geruhsamer Nacht in der standesgemäßen 300 Quadratmeter großen Kronprinzensuite des Hotels Kempinski zunächst durch die Dresdner Innenstadt flaniert. Dann ging er zum „Wiener Feinbäcker“, bestellte eine Walnuss-Schnecke und einen Kaffee für 4,79 Euro, unterhielt sich mit drei Bauarbeitern am Nachbartisch und ließ sich bei diesem betont lässigen Frühstück am Stehtisch bereitwillig fotografieren. Die klare Botschaft: Die Nummer 1 ist, wer andere warten lässt.

Seit der heute 65-Jährige, der Russland seit 18 Jahren regiert und am Sonntag (17.3.) selbstverständlich wiedergewählt wird, Stoiber 2006 eine Stunde in der Sonne stehen ließ, haben sich die Wartezeiten verlängert: 2014 ließ Putin in Mailand Angela Merkel zu Gesprächen über die Ukraine-Krise vier Stunden lang sitzen; er sah sich zuvor noch ausgiebig eine Militärparade in Serbien an.

Putin lässt es sich nicht nehmen, ins eiskalte Wasser zu steigen

Putins diplomatische Flegeleien sind ebenso Teil seines innenpolitischen Erfolgsgeheimnisses wie die im Westen verspotteten Bilder des Staatspräsidenten, der mit nacktem Oberkörper ein Pferd reitet, beim Angeln im Fluss steht oder wie am 6. Januar zum Epiphaniasfest im Beisein orthodoxer Popen ins Eisbad steigt. Putins Körper gehört nicht nur ihm selbst. Er ist die buchstäbliche Verkörperung Russlands.

Das System Putin ist das eines Alleinherrschers, der sich auf archaische Mechanismen stützt, von denen die westlichen Gesellschaften gerne glauben, sie schon vor Jahrhunderten überwunden zu haben. Der vor den Nazis in die USA geflohene Historiker Ernst Kantorowicz (1895-1963) beschrieb 1957 in seinem Buch „Die zwei Körper des Königs“, wie im 16. Jahrhundert in England eine Entwicklung einsetzte, an deren Ende der moderne Staat steht, der radikal unterscheidet zwischen der öffentlichen Funktion eines Regierungsamtes und der konkreten Person, die das Amt bekleidet. Die Kronjuristen von Elisabeth I. erklärten, der König habe zwei Körper: einen sterblichen und einen davon zu unterscheidenden „übernatürlichen“. Gemäß dieser Glaubensformel, die Religion und Staatslehre miteinander aussöhnte, starb mit dem personalen Körper des Königs nicht sein politischer: Der König ist tot – es lebe der König.