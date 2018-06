Beim Polizeigesetz geht es um Gefahrenabwehr, das Bemühungen, Straftaten zu verhindern. Für darauf basierende Maßnahmen der Polizei bedarf es bislang einer konkreten Gefahr. Demnächst soll in bestimmten Fällen bereits eine drohende Gefahr ausreichen. Wenn aber die Polizei bei bloßem Verdacht einschreiten dürfe, so warnen etwa die Grünen, werde dadurch auch das Spektrum der von polizeilichen Eingriffen Betroffenen erweitert. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke sieht eine massive Ausweitung der polizeilichen Befugnisse. Denn von einer drohenden Gefahr könne man ja bereits dann sprechen, wie Ganzke es ausdrückt, „wenn etwas irgendwann möglicherweise mal gefährlich werden kann“.

Wie schon in Bayern, wo kürzlich ebenfalls neue, noch weitergehende polizeiliche Befugnisse eingeführt wurden, ist auch in NRW ein Begriff hoch umstrittenen: der der „drohenden Gefahr“.

Maria Scharlau von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte, dass durch das Gesetz „absolute Ausnahmebefugnisse im Gefahrenvorfeld, die empfindlich in Menschenrechte eingreifen, zum Werkzeug einer allgemeinen Verbrechensbekämpfung“ gemacht würden. Und: Wegen der Unbestimmtheit des Begriffs der drohenden Gefahr, der demnächst für ein Tätigwerden der Polizei ausreichen soll, sei für die Bürger nicht mehr vorhersehbar, welches Verhalten sie in den Verdacht bringen könne, eine drohende Gefahr darzustellen.

Dass die Anhörung deutlich länger dauerte als angesetzt, ließ zumindest die Experten hoffen, dass ihre Bedenken und Verbesserungsvorschläge noch Eingang in das Gesetzeswerk finden. Doch wirklich entscheidenden Einfluss dürften die Hochschulprofessoren, Polizeipraktiker, Datenschützer oder Menschenrechtler kaum haben. Das Polizeigesetz wird im Wesentlichen so kommen, wie Schwarz-Gelb es will.

Düsseldorf. Dem Vernehmen nach will die schwarz-gelbe Mehrheit im Düsseldorfer Landtag das verschärfte Polizeigesetz noch vor der Sommerpause verabschieden. Und damit der Polizei zahlreiche neue Eingriffsbefugnisse an die Hand geben. Die Mehrheit im Landtag wird sich nicht davon abhalten lassen – trotz der Kritik von Grünen und SPD im Parlament und Protestlern von außerhalb, die eine „Gefahr für die Demokratie“ sehen. War es da nur eine Showveranstaltung, dass der Innenausschuss mehr als sechs Stunden 23 Sachverständige anhörte?

Neben diesem gewissermaßen vor die Klammer gezogenen Streit um einen zentralen Begriff des Polizeigesetzes geht es um zahlreiche konkrete neue Eingriffsbefugnisse, die die Polizei bekommen soll.

Videobeobachtung

Schon jetzt ist Videobeobachtung an Kriminalitätsbrennpunkten möglich. Die Polizei installiert Kameras da, wo häufig Straftaten geschehen. Und kann so nach Betrachten der „Liveübertragung“ am Bildschirm schnell vor Ort eingreifen. Demnächst soll das nicht nur gelten, wenn an entsprechenden Orten schon Straftaten begangen wurden. Sondern bereits dann, wenn an bestimmten Orten „Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder begangen werden“. Kritiker sagen, dass dies zu einer uferlosen Videobeobachtung im Land führen werde. Polizeipraktiker sehen diese Gefahr schon deshalb nicht, weil der Polizei das notwendige Personal dafür fehle. Doch im Einzelfall brauche man durchaus diese Vogelperspektive, die der Blick durch das Kameraauge verschaffe.

Strategische Fahndung

Die Polizei soll Personen ohne Verdacht anhalten, nach ihrer Identität befragen sowie Fahrzeuge und Taschen in Augenschein nehmen können. Es muss aber zunächst tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat von erheblicher Bedeutung geben, die verhindert werden soll. Die Kontrollmaßnahme kann dann allerdings jedermann treffen. Professor Kyrill-Alexander Schwarz von der Uni Würzburg hat da keine Bedenken. Zwar gehe es um einen Eingriff von ganz erheblicher Streubreite, der besonders viele Menschen betreffe. Aber die Eingriffsintensität sei am Ende doch gering, beschränke sich auf Anhalts- und Sichtkontrolle. Das müsse im Interesse des Allgemeinwohls hingenommen werden.

Maria Scharlau von Amnesty International sieht das anders: Mit Blick auf jeden einzelnen Kontrollierten erfolge die Kontrolle ja verdachtsunabhängig. Bestimmte Personengruppen würden häufiger kontrolliert, anknüpfend an äußere Merkmale. Und für Außenstehende, die den Vorgang beobachten, sehe es so aus, als habe der Kontrollierte Dreck am Stecken. Das wiederum bestärke die Wahrnehmung in der Gesellschaft, dass Menschen mit bestimmten äußerlichen Merkmalen generell verdächtig seien. Man solle einmal die Perspektive derer einnehmen, die teilweise täglich mehrmals kontrolliert werden.

Überwachen von Whatsapp und Co

Neben der einfachen Telekommunikations-Überwachung (TKÜ), die die Polizei auch bisher schon anwenden konnte, soll nun auch eine sogenannte Quellen-Telekommunikations-Überwachung möglich sein. Damit können Ermittler auch auf verschlüsselte digitale Inhalte von Messengerdiensten (etwa Whatsapp) zugreifen. Eine Spionage-Software soll unbemerkt auf dem Smartphone oder dem Notebook installiert werden. Die Quellen-TKÜ (sie heißt so, weil sie schon an der Quelle mitgelesen wird, also bevor eine Nachricht verschlüsselt wird), soll ausschließlich bei drohender terroristischer Gefahr erlaubt sein.