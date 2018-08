Björn Weber (37) war Basketball-Manager und Fitnessstudio-Chef – jetzt unterrichtet er Sport an einer Grundschule in Monheim.

Düsseldorf. Als er den Aufruf, in NRW würden dringend Seiteneinsteiger als Lehrer gesucht, im Radio hörte, war Björn Weber schon Team-Manager eines Basketballvereins, Chef eines Fitnessstudios und Vertriebler gewesen. Lehrer? Wieso eigentlich nicht! Der 37-Jährige arbeitet seit einem halben Jahr an einer Grundschule in Monheim als Sportlehrer. Und hat seither einiges gelernt. Dass das sein Traumjob ist zum Beispiel. Und dass es beim Thema Quereinstieg in den Lehrerberuf noch einiges zu tun gibt.

Das NRW-Schulministerium und die Bezirksregierungen haben im Internet eigens ein Quereinsteiger-Portal geschaffen: „LOIS“ (Lehrereinstellung online – Interessenten für den Seiteneinstieg). Weber registrierte sich auf der Seite als potenzieller Sportlehrer für Grundschulen und bekam dann sogleich zahlreiche Stellenausschreibungen geschickt. „Ich habe mich einfach auf 17, 18 davon beworben und bin tatsächlich bei vielen eingeladen worden“, berichtet der Ratinger und Wahl-Düsseldorfer. „Und in den Gesprächen habe ich dann festgestellt, dass die Schulen genauso viel Ahnung hatten, wie das eigentlich geht, wie ich.“

Eine Schule wollte ihn sofort als Klassenlehrer – ohne Ausbildung

Die Verzweiflung über die Personalnot war offensichtlich größer als die Kenntnis, wie jemand, der in Köln Sportwissenschaft studiert hat, denn nun tatsächlich Lehrer werden kann. „Eine Schule wollte mich gleich als Klassenlehrer“, sagt Weber. „Das fand ich dann doch etwas ambitioniert.“ Immerhin fehlt ihm die pädagogische Ausbildung komplett.

Letztlich bekam er von vier Grundschulen, bei denen er zum Vorstellungsgespräch war, die Zusage noch am selben Tag. Er entschied sich für die in Monheim – doch bis er wirklich vor einer Klasse stand, dauerte es: Die Schule musste sich an die Bezirksregierung wenden, die schickte ihm schließlich seinen Vertrag; vier Monate vergingen. Seit Februar ist der 37-Jährige nun wieder Berufsanfänger. „Verbeamtet werden kann ich nicht“, erklärt er. „Aber ich genieße die Vorzüge des Angestelltseins – ich darf streiken, bekomme Urlaubsgeld.“ Dafür mehre hundert Euro weniger Gehalt. Aber: „Geld war kein Anreiz für mich, diesen Job zu machen“, sagt Weber. „Ich wollte etwas tun, das sinnvoll ist.“

Neun Monate lang besucht Weber einmal pro Woche ein Seminar

Eigentlich hätte seine Woche 28 Arbeitsstunden. Seit Mai allerdings besucht er noch ein Seminar am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Neuss. Speziell für Seiteneinsteiger im Fach Sport. Viele der frischgebackenen Grundschullehrer dort, erzählt Weber, kommen aus dem Vereinssport. Die Arbeit mit Kindern ist für sie nichts Neues – wohl aber mit Kindern, die nicht freiwillig bei der jeweiligen Sportart mitmachen. Und er selbst muss ja sogar von der Pike auf lernen, wie Kinder und ein guter Unterricht funktionieren, was im Lehrplan steht und vieles mehr. Neun Monate lang ist er deshalb nur 23 Stunden in der Turnhalle, einen Tag pro Woche am Ausbildungszentrum. „Ich persönlich finde das viel zu wenig.“ Zumal der Migrantenanteil an seiner Schule bei 93 Prozent liegt, er mit vielen Flüchtlingskindern arbeitet, die durch ihre Fluchtgeschichte panische Angst vor Wasser haben, bei Weber aber Schwimmunterricht bekommen sollen. Pädagogische Herausforderungen hat er zuhauf.