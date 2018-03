Apotheker kritisieren das „Rosinenpicken“ der Konkurrenz im Netz. Und beschreiben, was sie besser können.

Solingen. Es sieht nicht aus wie ein fester Plan. Eher wie der vorsichtige Versuch, den Apotheken im Kampf gegen Internetversender rezeptpflichtiger Medikamente den Rücken zu stärken. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es: „Um die Apotheken vor Ort zu stärken, setzen wir uns für ein Verbot des Versandhandels ein.“

Für Christian Veithen muss eben das geschehen. Veithen ist Chef der St. Michael Apotheke in Solingen, einer von 39 Apotheken in der Stadt. Für ihn ist ein solches Verbot dringend notwendig, da durch die Konkurrenz des Internet-Versandhandels, die sich „die Rosinen aus dem Kuchen pickt, das gesamte Preisgefüge eingerissen wird“. Und dann könne irgendwann die Apotheke vor Ort für die Kunden nicht mehr das leisten, was sie heute mit ihrer oft umfangreichen Beratung anbietet.

Apothekerin Jutta Ploß an der Notdienstklappe. Links im Bild: Apotheker Christian Veithen, Chef der St. Michael Apotheke in Solingen.

Anders als die Versandapotheken seien die stationären Apotheken verpflichtet, für die Kunden, die dringend ein Medikament brauchen, Nacht- und Notdienste zu leisten. „Allein für unsere Apotheke sind das neun bis zehn Notdienste pro Jahr“, sagt Veithen. Im Notfall, in dem ein Patient ein dringend benötigtes Medikament ganz schnell brauche, helfen Versandapotheken nicht weiter. Und in Fällen, in denen die Kunden nicht mobil seien, leiste seine Apotheke durchaus schon mal einen Medikamenten-Bringdienst.

Auch gäben sich die Versandapotheken nicht damit ab, individuell vom Arzt verordnete Rezepturen herzustellen. Veithen führt in den hinteren Bereich seiner Apotheke, in dem man zwei Mitarbeiterinnen hinter eine Glastür beobachten kann –, mit Plastikhauben auf dem Kopf und unter strengen Hygienebedingungen rühren sie etwas an. Da geht es etwa um vom Hautarzt individuell verschriebene Salben oder vom HNO-Arzt für den Patienten individuell zusammengestellte Lösungen. Dieser Teil der von der Apotheke angebotenen Leistung binde täglich etwa eine Arbeitskraft. Solch Personalaufwand entfalle bei der Versandapotheke. Ebenso wie das Vorhalten von Betäubungsmitteln in einem extra gesicherten Panzerschrank und die dafür vorgeschrieben penible Dokumentation: Welche Betäubungsmittel wann in welcher Größenordnung an wen abgegeben wurden.

Gerät zur Blutgerinnungsmessung funktioniert nicht – und nun?

Vor allem, so betont Kreisvertrauensapotheker Veithen, leisteten die Apotheken vor Ort etwas, das die Versandapotheken so gar nicht könnten: individuelle Beratung der Kunden. „Diese kommen oft mit Fragen, die sie dem behandelnden Arzt mit Blick auf das verschriebene Medikament nicht gestellt haben oder aus Zeitmangel nicht stellen konnten.“