Der CDU-Generalsekretär ist eigentlich ein Social-Media-Profi - aber als es ums Thema Vollbeschäftigung im CDU-Wahlprogramm geht, verlässt ihn sein Talent. Sein provokanter Tweet löst einen Shitstorm aus.

Düsseldorf. Eigentlich ist Peter Tauber ein Medienprofi - doch am Montagabend scheint der CDU-Generalsekretär auf der Maus abgerutscht zu sein. Am Nachmittag noch twitterte er in gewohnt professioneller Manier zum gemeinsamen Wahlprogramm, das CDU und CSU vorgestellt hatten - und hier insbesondere zum Thema Vollbeschäftigung, die sich die Union als Ziel bis 2025 auf die Fahne geschrieben hat: "Wahlkampf: „Vollbeschäftigung“ ist viel besser als „Gerechtigkeit“", verkündete Tauber im Kurznachrichtendienst, dazu einen Link auf einen Medienbericht zum Wahlprogramm. Knapp sieben Stunden später dann verlässt ihn die Virtuosität auf der Klaviatur der Sozialen Medien:

"Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs" - das wirft Tauber dem Nutzer @Golo667 an den Kopf, der auf Taubers Tweet zur Vollbeschäftigung - siehe oben - zugegeben ein wenig spitz nachgefragt hatte: "heißt das jetzt 3 Minijobs für mich?"

Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs. — Peter Tauber (@petertauber) July 3, 2017

Taubers Ausrutscher macht schnell die Runde: 182 Retweets, 164 "Gefällt mir"-Angaben und sage und schreibe rund 1100 Kommentare (Stand: Dienstag, 4. Juli, 8.45 Uhr) löste der CDU-Mann aus. Unter dem Tweet melden sich Kritiker zahlreich zu Wort - Shitstorm ahoi. Etliche werfen Tauber vor, realitätsfremd zu sein - oder macheen wie Rochus Wolff alias @rro darauf aufmerksam, dass eine gute Ausbildung und ein guter Job nicht zwangsweise miteinander verknüpft seien: "Es gibt Leute, die ohne "Ausbildung" gute Arbeit finden und behalten. Und was "Ordentliches" schützt nicht vor Minijobs", schreibt er.

Die Diskussion geht auch am Dienstagmorgen noch weiter. Statt den misslichen Tweet zu löschen, diskutiert Tauber munter mit: "Fakt ist doch: Nur mit einer guten Ausbildung verdient man genug damit man nicht drei Mini-Jobs braucht, um über die Runden zu kommen!", twittert er am Dienstag ztur Frühstückszeit als Ergänzung zum Thema. Und: "Und Fakt ist auch: Vollbeschäftigung wollen wir mit sozialversicherungspflichtigen Jobs und nicht durch Nebenverdienst und Mini-Jobs." Im Management des Mausrutschers ist er dann doch wieder ganz Social-Media-Profi. ger