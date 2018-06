Wochenlang entzweite ein Streit die deutschen Bischöfe - jetzt hat Papst Franziskus überraschend ein Machtwort gesprochen. Damit zeigt er, dass der Vatikan in manchen Fragen immer noch das letzte Wort hat. Eine herbe Niederlage für Kardinal Marx.

Rom/Bonn. Papst Franziskus hat den Vorstoß deutscher Bischöfe zur Teilnahme protestantischer Ehepartner an der Kommunion fürs Erste gestoppt. Seit Wochen entzweit ein Streit darüber die katholische Kirche in Deutschland, nun sprach das Kirchenoberhaupt überraschend ein Machtwort. Franziskus sei der Auffassung, dass ein von der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedetes Dokument «nicht zur Veröffentlichung reif» sei, zitierte die katholische «Tagespost» am Montag aus einem Brief des Präfekten der Glaubenskongregation, Erzbischof Luis Ladaria, an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.

Der italienische Vatikan-Experte Sandro Magister veröffentlichte online den ganzen Brief, eine Vatikan-Sprecherin bestätigte am Montag die Echtheit.

Kardinal Marx reagierte verwundert. Bei seinem Gespräch im Vatikan am 3. Mai sei ihm und den anderen teilnehmenden Bischöfen gesagt worden, dass sie «eine möglichst einmütige Regelung» finden sollten, teilte der Sprecher der Bischofskonferenz, Matthias Kopp, am Montagabend mit. Deshalb sei Marx «überrascht, dass noch vor dem Finden einer solchen einmütigen Regelung jetzt dieses Schreiben aus Rom eingegangen ist». Er sehe weiter Gesprächsbedarf, und zwar sowohl innerhalb der Bischofskonferenz als auch mit «dem Heiligen Vater selbst».

Die Bischofskonferenz hatte im Februar mit einer Drei-Viertel-Mehrheit entschieden, dass im Einzelfall auch protestantische Ehepartner zur katholischen Kommunion gehen dürfen. Sieben Konservative hatten sich gegen den Beschluss gestellt und unter Federführung des Kölner Kardinals Rainer Woelki den Vatikan eingeschaltet.

Kommunionsstreit: Signal aus Rom kam überraschend

Nach einem Gespräch in Rom vor einem Monat sah es zunächst so aus, als überlasse der Papst die Beilegung des sogenannten Kommunionsstreits den deutschen Bischöfen. Nun aber griff der Pontifex selbst ein. Das Signal aus Rom ist auch überraschend, weil der Argentinier seit seinem Amtsantritt die Linie verfolgt, dass nicht jede Entscheidung der Ortskirchen von Rom abgesegnet werden muss. Wer an der Kommunion teilnehme, berühre aber nicht nur das Kirchenrecht, hieß es nun in dem Schreiben. Es sei auch ein Thema, «das den Glauben der Kirche berührt und von weltkirchlicher Relevanz ist».

Nicht nur die Entscheidung aus Rom, auch dass der Brief vorab durchgestochen wurde, ist ein Affront gegen Marx, der auch dem Kardinalsrat des Papstes angehört. Er hatte beklagt, dass die Reformdebatte teilweise «ängstlich» geführt werde.

Die Evangelische Kirche in Deutschland hatte den Beschluss als «Riesenzeichen» gewertet. Der Eucharistie-Streit ist eine der entscheidenden Hürden bei der Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hatte Papst Franziskus im vergangenen Jahr als Unterstützer bei der Annäherung der Kirchen bezeichnet. Er habe auch die Sehnsucht der Menschen nach einem gemeinsamen Abendmahl erkannt.