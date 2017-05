In der WDR-Wahlarena stellen sich die Spitzenkandidaten von SPD, CDU, FDP, Grünen, Linken, Piraten und AfD der Debatte. WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel twittert live.

TV-Duell vor der NRW-Wahl, zweite Runde: Nach dem Schlagabtausch der Spitzenkandidaten am Dienstag stellen sich Hannelore Kraft (SPD) und Armin Laschet in der WDR-Wahlarena heute erneut der Debatte. Mit von der Partie sind diesmal auch Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner (FDP), Michele Marsching (Piraten), Marcus Pretzell (AfD) und Özlem Alev Demirel (Linke) diskutieren mit. Auch für diese Runde wird wieder ein Debat-O-Meter geschaltet, in dem Sie als Zuschauer Live-Bewertungen zur Debatte abgeben können.

WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel ist vor Ort und twittert live aus der Arena. Lesen Sie hier die Eindrücke vom Abend.