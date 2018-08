Kaum jemand will Sami A. in Deutschland haben, doch aus rechtsstaatlichen Prinzipien will die Justiz den abgeschobenen Tunesier zurückholen. Wie gefährlich ist Sami A.? Fragen und Antworten.

Seit Jahren beschäftigt der tunesische Islamist Sami A. deutsche Gerichte - schon lange vor seiner umstrittenen Abschiebung. Wer ist der Mann und war er tatsächlich ein Leibwächter von Osama bin Laden? Fragen und Antworten zu einer obskuren Figur:

Wie kam Sami A. nach Deutschland?

Als 21-Jähriger kommt der Tunesier 1997 zum Studium legal nach Nordrhein-Westfalen. Hier studiert er zunächst Textiltechnik, später Technische Informatik, schließlich Elektrotechnik. Zuerst lebt er in Köln, ab 2005 in Bochum.

Wie geriet er ins Visier der Sicherheitsbehörden?

Im Prozess um die islamistische Terrorvereinigung «Al Tawhid» vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (2003 bis 2005) wird Sami A. von einem Zeugen schwer belastet: Sami A. habe 1999/2000 in einem afghanischen Islamistenlager eine militärische Ausbildung durchlaufen und später der Leibgarde des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden angehört. Daraufhin wird im März 2006 die Ausweisung von Sami A. verfügt. Er stellt daraufhin einen Asylantrag. Es folgt eine Kette von Gerichtsverfahren.

War Sami A. Leibwächter von Osama bin Laden?

Mehrere deutsche Gerichte und Behörden sehen das als erwiesen an. Die Zeugenaussagen und die rechtskräftigen Feststellungen des OLG seien Tatsachen, stellt die Bezirksregierung Arnsberg 2010 in einem Widerspruchsbescheid zur beantragten Aufenthaltserlaubnis für Sami A. fest. Dessen Behauptung, die Aussage des Hauptbelastungszeugen sei falsch, sei vom OLG widerlegt worden. Sami A. hatte unter anderem vorgebracht, er sei von kleiner Statur (1,65 Meter) und habe schon deswegen nicht zum Kreis der Verteidiger des großgewachsenen Al-Kaida-Chefs zählen können.

Was sagen die Gerichte?

Auch das Oberverwaltungsgericht NRW stellt 2015 in einem Urteil (Aktenzeichen 17 A 1245/11) in dem jahrelangen Ausweisungsstreit fest: «Der Senat sieht es als erwiesen an, dass der Kläger Ende 1999/Anfang 2000 die terroristische Organisation Al Qaida unterstützt hat, indem er sich in einem von ihr betriebenen Lager in Afghanistan einer militärischen Ausbildung unterzogen hat und zeitweilig der Leibgarde von Usama bin Laden angehört hat.»

Ist Sami A. gefährlich?

Das Amtsgericht Bochum bejaht dies im vergangenen Juni in seinem Beschluss, Sami A. in Abschiebungshaft zu nehmen. «Von dem Betroffenen geht (...) eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben sowie bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit aus», argumentiert die Richterin. «Ein beachtliches Risiko kann sich auch schon daraus ergeben, dass sich ein im Grundsatz gewaltbereiter und auf Identitätssuche befindlicher Ausländer im besonderen Maße mit dem radikal-extremistischen Islamismus (...) identifiziert und über enge Kontakte zu gleichgesinnten Personen verfügt (...). Ein solches beachtliches Risiko kann hier für den Betroffenen festgestellt werden» - auch, weil Sami A. alles leugne und Legenden stricke.