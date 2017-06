Ab Dienstag ist Hannelore Kraft nur noch einfache Abgeordnete. Aber in ihrer Heimat Mülheim lässt niemand sie fallen.

Mülheim. Es ist Dienstag, der 30. Mai, kurz nach 12 Uhr. Die SPD-Fraktion hat gerade Norbert Römer als Vorsitzenden wiedergewählt. Der 70-Jährige lässt die Journalisten noch etwas warten. Da öffnet sich die Tür zum Fraktionssaal im Düsseldorfer Landtag, Hannelore Kraft tritt heraus, einen Blumenstrauß in der Hand. Ein kurzer Blick in die Runde, ein leichtes Nicken, dann geht sie. Niemand spricht sie an, niemand folgt ihr. Es ist ein Moment der Einsamkeit einer Verliererin.

Die Partei wird erst in ein bis zwei Jahren sehen, was sie an Hannelore Kraft hatte.“ Alexander Böhm SPD-Ortsvereinsvorsitzender Mülheim-Stadtmitte

Wie haben sie ihr zugejubelt beim Landesparteitag im Februar: 100 Prozent Zustimmung für die zum dritten Mal gewählte Spitzenkandidatin. Vier Monate und eine Wahlniederlage später fehlt sie in Duisburg, als Michael Groschek zu ihrem Nachfolger an der Spitze der Landespartei gewählt wird: „Sie kann heute leider nicht bei uns sein. Sie lässt euch aber grüßen.“ Und noch einmal 14 Tage später beim Bundesparteitag in Dortmund findet der Name Kraft überhaupt keine Erwähnung mehr. Vielleicht hat sie geahnt, dass das alles so kommen würde. Und deshalb mit dem sofortigen Verzicht auf alle Parteiämter selbst für jene fröstelnde Distanz gesorgt, die im politischen Betrieb unweigerlich eintritt, wenn jemand die in ihn gesetzten Erwartungen enttäuscht.

Seit 1999 im Ortsvereinsvorstand von Mülheim-Stadtmitte

Verzicht auf alle Parteiämter? Alexander Böhm kann weiter mit Beisitzerin Hannelore rechnen. Böhm ist SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Mülheim-Stadtmitte und Kraft gehört dort, in ihrer Geburts- und Heimatstadt, seit 1999 mit zum Vorstand. „Natürlich war sie nicht bei jeder Sitzung dabei. Aber einmal im Jahr ist sie zur Mitgliederversammlung gekommen, auch im März wieder.“ Auch Böhm spürt die Distanz zu Kraft in der Landes- und Bundespartei. „Im Moment redet keiner über sie. Das ist nicht schön, aber wohl ein unvermeidlicher Reflex.“

In Krafts Wohnviertel wird „die Stadt am Fluss“ auch mit einem Fassadengemälde gefeiert.

An ihrer Reputation in ihrer Heimat ändert das nichts. Bei der Wahl hat sie zwar auch hier Federn lassen müssen: nur noch 43,7 Prozent statt 59,1 Prozent vor fünf Jahren. Aber für den Sieg im Wahlkreis hat das noch immer deutlich gereicht. „Und es rechnen ihr viele hoch an, dass sie ihr Mandat noch annimmt, damit Mülheim künftig im Landtag nicht nur von FDP und Grünen vertreten wird“, sagt Böhm. Kraft, die Parteisoldatin. Und Kraft, die Nahbare, die ihr Herz auf der Zunge, aber die Nase nicht hoch trägt, und es gut kann mit den Leuten: Das gehörte einerseits zur Inszenierung als Landesmutter. Aber nur spielen lässt sich ein solches Bild nicht über einen Zeitraum von sieben Jahren. „Kraft inszeniert, was sie ist“, schrieb der „Spiegel“ schon vor der Wahl 2012. Und ein Besuch in ihrer Heimat lässt keinen Zweifel zu, dass das noch bis heute gilt.