Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte das Verfahren 2014 an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwiesen, welches unzureichende Begründung bemängelte und die Vorlage Anfang 2017 wieder zurückverwies. Das OVG hat noch nicht entschieden, ob es selbst neu verhandelt oder einen neuen Versuch in Karlsruhe startet. Man wolle die Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf abwarten.

Düsseldorf. Seit über zehn Jahren wartet die Bayer-Tochter Covestro darauf, die umstrittene Kohlenmonoxid-Pipeline von Dormagen nach Krefeld in Betrieb nehmen zu dürfen. Das aber darf sie aus zwei Gründen noch nicht: Zum einen gilt es, das noch laufende Gerichtsverfahren abzuwarten, zum anderen steht noch eine Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf zu einem Planänderungsantrag aus. Die sollte eigentlich im dritten Quartal dieses Jahres fallen. Die Kläger, Anwohner und enteignete Grundstückseigentümer entlang der Pipeline, hoffen hingegen derweil noch immer darauf, dass am Ende doch kein hochgiftiges CO durch die Leitung fließt. Aber noch ist diese Zitterpartie für beide Seiten nicht beendet.

Die SPD will die Entscheidung des OVG abwarten, hält aber eine Gesetzesnovelle für nicht erforderlich. Die Grünen indes erklären: „Wir halten die Inbetriebnahme der Kohlenmonoxid-Rohrleitung durch dicht besiedelte Bebauung für nicht verantwortbar. Eine solche Anlage, die im freien Gelände leicht zugänglich ist und nicht geschützt werden kann, stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.“ Weiter heißt es: „Für uns Grüne ist klar, dass das Rohrleitungsgesetz in seiner jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß ist. Die Landesregierung muss dringend eine Reform angehen.“

Begriff Todeszone lässt den Wert der Grundstücke schrumpfen

Nicht nur die tödlichen Gefahren im Falle eines Rohrbruchs besorgen die Unterstützer der Initiative „Stopp CO-Pipeline“: „Unsere Grundstücke, für viele die Altersvorsorge, verlieren jetzt schon an Wert durch die Pipeline“, erklärt Wolfgang Cüppers. „Niemand möchte in der Todeszone leben.“ Den Begriff Todeszone hatte der Kreis Mettmann in einem Gutachten benutzt.

Der Kreis unterstützt die klagenden Bürger. Sollte es zu einem Bruch der 1,8 Meter unter der Erde liegenden Leitung kommen, könnten Gutachten zufolge Tausende Menschen binnen Minuten durch das geruchslose Gas sterben.

Covestro beharrt derweil auf die Unverzichtbarkeit der Pipeline für den Standort Krefeld und die dortige Kunststoffproduktion und beteuert die Sicherheit der Pipeline. Sie sei mit dem 15-fachen des späteren Betriebsdrucks getestet worden. Derzeit gebe es in Krefeld zwar eine lokale CO-Produktion – um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauche man aber den Anschluss an die moderne Anlage in Dormagen, welche auch das Werk in Leverkusen versorgt. Durch die bisherige Wartezeit seien dem Unternehmen Kosten im zweistelligen Millionenbereich entstanden.