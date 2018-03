Der Wintereinbruch sorgt für frostige Temperaturen und glatte Straßen. Zwei Frauen aus NRW sind tödlich verunglückt.

Düsseldorf. Kalter Start ins Wochenende: Nach einigen milden Tagen sind die Temperaturen in der Nacht zum Samstag auch in NRW wieder deutlich unter den Gefrierpunkt gefallen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Glätte und Sturmböen in der Region. In Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf können die Temperaturen laut den Wetterexperten am Wochenende bis auf -7 Grad sinken. Bis Montag ist laut den Vorhersagen noch mit frostigen Temperaturen zu rechnen.

Straßenreinigung warnt vor glatten Straßen

Die Wuppertaler Straßenreinigung informierte darüber, dass am frühen Samstagmorgen alle Streufahrzeuge im gesamten Stadtgebiet im Einsatz waren. Bei Temperaturen um -2 C° Grad, könne es "sehr glatt" sein. Zudem hätten auch Handkollonnen den Winterdienst aufgenommen. "Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer heute Morgen besonders vorsichtig zu fahren", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt Wuppertal hatte den "Wupperputz" wegen der zu erwartenden Minusgrade schon vor Tagen abgesagt.

Sportplätze werden gesperrt

Die Stadt Krefeld informierte bei Facebook darüber, dass wegen der Witterung zahlreiche Sportplätze am Wochenende gesperrt werden. Es gebe allerdings keine allgemeine Sperrung. Jeder Platzwart entscheide, ob er seine Anlage absperrt.

Zwei Frauen aus NRW sterben bei Unfall

Zu einem besonders schweren Unfall kam es in Thüringen: Zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen sind auf einer Landstraße in Thüringen tödlich verunglückt Alles deute darauf hin, dass Glätte die Ursache für das Unglück sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 64 Jahre alte Fahrerin und ihre 44-Jährige Beifahrerin, die aus NRW kamen, wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben.

Neunjähriges Mädchen schwer verletzt

Auf glatter Fahrbahn hat eine Frau auf der A2 bei Bielefeld die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto prallte zuerst gegen einen Lkw und dann gegen eine Schutzplanke. Ein neun Jahre altes Mädchen ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. red/dpa