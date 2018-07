Sportmanager Michael Mronz spricht über seine konkrete Vision von Olympia 2032 an Rhein und Ruhr, offene Fragen zu olympischen Standorten und sinnvolle politische Masterpläne.

Düsseldorf. Der CHIO in Aachen liegt gerade hinter ihm, am Nachmittag trifft sich Sportmanager Michael Mronz mit einigen Mitarbeitern, um neue Ideen des Reitevents für die Olympia-Initiative zu nutzen. Zwischendurch besuchte der 51-Jährige unsere Redaktion in Düsseldorf.

Herr Mronz, Sie müssen ein disziplinierter Mensch sein.

Mronz: Warum?

Weil Sie so viele Unternehmungen gleichzeitig anpacken.

Mronz: Ich nenne das nicht diszipliniert, ich kann mich einfach für viele Themen begeistern. Ob für den CHIO in Aachen, die „Westerwelle Foundation“ als Stiftung meines Mannes oder die BMW Open by FWU in München, das Tennis-Turnier, mit dem Charly Steeb leider insolvent gegangen ist und dem wir erfolgreich eine neue DNA geben konnten. Und natürlich das Projekt Olympische und Paralympische Spiele 2032 in der Region Rhein-Ruhr. Das Ganze immer im Team.

Zur Person Michael Mronz wurde am 1. März 1967 in Köln geboren und ist ein deutscher Sport- und Eventmanager. Mronz ist seit März 2016 Witwer des verstorbenen ehemaligen deutschen Außenministers Guido Westerwelle (FDP). In einem Interview in der „Süddeutschen Zeitung“ sagte er vor einigen Wochen angesprochen auf seine zahlreichen Unternehmungen: „Wenn ich mich total fallen lassen würde, wäre das Verrat an Guido.“

Wie spüren Sie denn eine DNA eines Turniers auf? Und was ist die DNA einer Bewerbung für Olympia?

Mronz: Hier in der Region spüre ich eine Aufbruchstimmung. Das Ruhrgebiet befindet sich im Strukturwandel. Wo entstehen die meisten Neugründungen? Rund um Universitäten. Dann schaut man sich Mikrokosmen wie den Campus in Aachen an: Niemand hätte vor zehn Jahren geglaubt, dass es heute in Aachen zwei Produktionsstätten für E-Mobilität gibt – und eben nicht in Asien, Osteuropa oder Mexiko. Die Region Rhein-Ruhr hat das Potenzial, die fitteste und modernste Europas zu werden. Und dann kann das IOC am Ende im Hinblick auf Olympische Spiele sagen: Wir möchten dafür die modernste Region Europas finden. Wir nutzen jetzt das neue Wir-Denken der Kommunen.

Was macht die Region für Sie so attraktiv?

Mronz: Das sind Werte, die es so kein zweites Mal gibt. Mit 9 der 30 Dax-Unternehmen, 13 der 30 MDax-Unternehmen, 400 000 mittelständischen Unternehmen. Und 500 000 Studenten an 20 Hochschulen und Elite-Universitäten. Die Verbindung einer bestehenden Industrie mit einem gesunden Mittelstand mit diesen Studenten – das ist ein echtes Kapital. Das wollen wir ins Schaufenster stellen.

Ist der Schwenk weg vom Gigantismus in einer Sportwelt vermittelbar, in der derzeit Großereignisse in China, Russland oder Katar stattfinden und maximal kapitalisiert werden?