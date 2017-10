Ein Vorstoß von NRW-Justizminister Peter Biesenbach zur Entkriminalisierung von Schwarzfahrern beschäftigt den NRW-Landtag.

Düsseldorf. Dass die Grünen im NRW-Landtag etwas gut finden, das von der CDU kommt, passiert nicht oft. Doch den Ball, den Peter Biesenbach (CDU) kürzlich ins Spiel brachte, nehmen sie gern auf. Der NRW-Justizminister hatte laut darüber nachgedacht, Schwarzfahren nicht mehr in jedem Fall als Straftatbestand einzustufen. Mit einer Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit würden angesichts der geringen kriminellen Energie nicht unerhebliche Haftkosten für inhaftierte Schwarzfahrer entfallen. Auch führe das zur Entlastung von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten.

Eine Position, die die Grünen teilen. Nun wollen sie, dass der CDU-Minister die Idee in die Tat umsetzt. Ihr Antrag in der heutigen Plenarsitzung: Der Landtag solle das Vorhaben des Justizministers unterstützen, „auf Bundesebene die Ahndung der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne entrichtetes Entgelt als Ordnungswidrigkeit zu erwirken, wenn sie in der Einzelperson nicht gehäuft auftritt.“ In der Tat müsste die Sache auf Bundesebene umgesetzt werden – es geht um eine Änderung des Strafgesetzbuches.

Die Argumente für eine Bewertung des Schwarzfahrens als Straftat

Ganz und gar nicht begeistert sind die Verkehrsbetriebe von Biesenbachs Vorstoß. Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, hält ihn für „absolut kontraproduktiv. Damit schadet man den 95 Prozent ehrlichen Fahrgästen, den Verkehrsunternehmen und ihren Mitarbeitern. Die bezahlen am Ende gemeinsam die Zeche, wenn Schwarzfahrer zu glimpflich davonkommen.“

Wolff lässt das Argument der Entlastung bei den Behörden und öffentlichen Kassen nicht gelten: „Man verschiebt die Belastung damit von der Landesbehörde Staatsanwaltschaft zu den Ordnungsbehörden auf kommunaler Ebene, die sich dann um die Ordnungswidrigkeiten kümmern müssten. Von einer Entlastung der öffentlichen Hand kann also dabei keine Rede sein.“

Der Verband will, dass Schwarzfahren eine Straftat bleibt. Die abschreckende Wirkung einer drohenden Freiheitsstrafe als letzte Konsequenz sei „absolut notwendig“. Denn das auf zivilrechtlicher Basis erhobene „Erhöhte Beförderungsentgelt“ werde häufig nicht bezahlt. So gingen den Verkehrsunternehmen bundesweit jährlich 250 bis 300 Millionen Euro an Ticketeinnahmen durch Schwarzfahren verloren. „Alle ehrlichen Kunden müssen das über ihre Ticketpreise mitbezahlen“, klagt Wolff.

Strafparagraf

Urteile § 265a regelt: „Wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.“ In NRW gab es 2016 gut 16 043 Verurteilungen wegen des Erschleichens von Leistungen. Die Gerichte verurteilen hier in den allermeisten Fällen zu Geldstrafen, weil eine Freiheitsstrafe gemessen an der Schwere des Delikts (es geht meist um wenige Euro) als nicht verhältnismäßig angesehen wird. Ein Teil der Verurteilten kann die Geldstrafe jedoch nicht bezahlen, was dazu führt, dass die Geldstrafe als Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt wird. Eine statistische Erfassung, wie viele Schwarzfahrer die Geldstrafe in Ersatzhaft absitzen müssen, gibt es laut NRW-Justizministerium nicht.

Auch Eckhard Lander, Sprecher der Rheinbahn in Düsseldorf, hätte sich gewünscht, dass der Justizminister nicht nur auf die überlastete Justiz schaut. Sondern auch auf eine funktionierende Abschreckung gegen das Schwarzfahren. Das vor zwei Jahren von 40 auf 60 Euro erhöhte Beförderungsentgelt (eine Art Vertragsstrafe), das die Rheinbahn gut 60 000 Mal im Jahr geltend macht, habe offensichtlich keine abschreckende Wirkung. Der Rheinbahn entstünden jährlich mehr als drei Millionen Euro Schaden durch Schwarzfahrer. Lander betont, dass das Unternehmen keineswegs mit jedem Fall die Justiz behelligt: „Wir bringen nur Leute zur Anzeige, die in 18 Monaten zum dritten Mal aufgefallen sind.“