Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden – aber viele Fragen sind noch nicht beantwortet. Wir sammeln die Hintergründe des Falles und geben einen Ausblick, was jetzt passieren könnte.

Düsseldorf. Seit 1997 war der Tunesier in Deutschland, seit 2006 sollte er eigentlich ausgewiesen werden. Der Fall füllt mittlerweile Aktenschränke bei den zuständigen Behörden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den aktuellen Entwicklungen:

Warum wurde Sami A. bisher nie abgeschoben?

Der Asylantrag, den A. 2006 stellte, wurde als offensichtlich unbegründet abgewiesen. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) stellte 2010 ein Abschiebungsverbot fest, da dem Tunesier in seiner Heimat Folter drohe. Versuche des Bamf, dieses Verbot zu widerrufen, scheiterten in den folgenden Jahren. Am 20. Juni dieses Jahres dann hat das Bamf sein Verbot erneut widerrufen und die sofortige Vollziehung der Abschiebung angeordnet. Eine Rolle dabei soll der Fall Haikel S. gespielt haben: Das Bundesverfassungsgericht hatte im Mai entschieden, dass er nach Tunesien abgeschoben werden darf, obwohl ihm dort sogar formal die Todesstrafe droht – die allerdings nicht mehr vollstreckt wird.

Welche Verfahren gab es nach dem Widerruf des Bamf?

Das Amtsgericht Bochum ordnete für Sami A. nach dem Widerruf Abschiebehaft an, seit dem 25. Juni saß er hinter Gittern, da von ihm eine Gefahr ausgehe. Gegen die Abschiebungsandrohung legte A. Klage ein und beantragte am 2. Juli – so referierte Minister Joachim Stamp (FDP) bei der Sondersitzung im Landtag – die Feststellung der aufschiebenden Wirkungs seiner Klage. Die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen lehnte den Eilantrag am 11. Juli ab. Gleichzeitig hatte A. gegen die Widerrufsentscheidung des Bamf geklagt. Nach Meinung des Ministeriums allerdings hatte dieser Antrag, der von der 7. Kammer des Verwaltungsgericht behandelt wurde, keine aufschiebende Wirkung. Dies war das Verfahren, in dem am Abend des 12. Juli eine Entscheidung fiel – die Entscheidung, um die es seit der Abschiebung geht und die besagt, dass A. nicht hätte abgeschoben werden dürfen.

Warum hat das Verwaltungsgericht seine Entscheidung erst am Folgetag übermittelt?

Dazu erklärt das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch: „Das Gericht wusste nicht, dass die Abschiebung unmittelbar bevorstand.“ Das Verwaltungsgericht hatte das Bamf um Informationen zum Abschiebetermin gebeten und hatte nur erfahren, dass ein für den 12. Juli gebuchter Flug nach Tunesien storniert wurde. „Das Gericht ist deshalb davon ausgegangen, dass die Übermittlung des Beschlusses am Morgen des 13. Juli 2018 rechtzeitig sein würde“, so das OVG. Doch da saß A. schon im Flieger.