Dortmund. Die steigende Zahl nicht anerkannter Flüchtlinge bereitet den Kommunen in Nordrhein-Westfalen finanzielle Probleme. Die kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb Lösungen von Bund und Land.

Für abgelehnte Asylbewerber zahlt das Land nur drei Monate nach Ende des Verfahrens noch Geld an die Kommunen. Dann müssen die Städte und Gemeinden die weiteren Kosten tragen. „Der Block der Geduldeten ist größer geworden“, erklärte am Donnerstag Dortmunds Kämmerer Jörg Stüdemann das Finanzierungsproblem. Die Stadt muss für 2017 nun mehr Geld im Haushalt einplanen. Ursachen sind die hohen Zugangszahlen an Flüchtlingen in früheren Jahren und die inzwischen schnelleren Asylverfahren. dpa