Düsseldorf. Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen sich am langen Himmelfahrt-Wochenende in Geduld üben. «Am Mittwochnachmittag erreichen wir bestimmt 400 Kilometer Stau in NRW, am Sonntag werden es um die 200 Kilometer sein», sagte am Dienstag Bernd Löchter, Sprecher von Straßen.NRW. Laut ADAC war der Sonntag nach Christi Himmelfahrt im vergangenen Jahr der staureichste Sonntag des Jahres.

Wer das lange Wochenende für einen Kurzurlaub nutzen möchte, sollte diese beiden Tage meiden, rät Simone Wans, Sprecherin beim ADAC Nordrhein. An den übrigen Tagen des langen Wochenendes soll es nämlich ruhig bleiben. «Man bricht besser erst nach der großen Welle auf. Also am Mittwoch nach 19 Uhr oder am Donnerstag ganz früh.» Aber auch dann müssen Autofahrer mit Behinderungen durch Baustellen und Sperrungen rechnen. «Wenn die Reisenden weg sind - also von Mittwochabend bis Sonntagmorgen - ist das für uns eine ideale Zeit zum Bauen», sagt Löchter.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Unter anderem wird die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Kreuz Ratingen-Ost und dem Kreuz Hilden und zwischen dem Kreuz Langenfeld und dem Kreuz Leverkusen von Mittwoch um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr gesperrt. Baustellen sorgen vor allem auf der A1 zwischen Köln und Dortmund, auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen und auf der A40 und A42 rund um Dortmund für Staus. Insgesamt rechnet der ADAC Nordrhein auf 96 Teilstücken auf 23 nordrhein-westfälischen Autobahnen mit Behinderungen wegen Baustellen. (dpa)