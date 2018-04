Der Landtag berät nächste Woche über ein neues Polizeigesetz. Die Grünen warnen vor der Einschränkung der Bürger- und Freiheitsrechte.

Düsseldorf. In Bayern haben die Pläne für ein verschärftes Polizeigesetz bereits zu Protesten und Demonstrationen geführt. Doch auch in Nordrhein-Westfalen hat der Gesetzgeber ähnliche Pläne zur Ausweitung der Polizeibefugnisse auf der Agenda. Am kommenden Donnerstag berät der Landtag über das von Schwarz-Gelb geplante Polizeigesetz. Dagegen erheben sich bisher vor allem die Grünen. Verena Schäffer, innenpolitische Sprecherin der Fraktion, beklagt, dass die Regierungspartei FDP „als bürgerrechtliches Korrektiv inzwischen komplett ausfällt“.

Während die Landesregierung unter Federführung von Innenminister Herbert Reul (CDU) etwas dafür tun will, dass die Menschen „ein sicheres Leben führen können“, sehen die Grünen Bürger- und Freiheitsrechte in Gefahr.

Eingriff bei drohender Gefahr

Im Polizeigesetz geht es darum, Straftaten möglichst zu verhindern. Für darauf basierende Maßnahmen der Polizei bedarf es bislang einer konkreten Gefahr. Demnächst soll in bestimmten Fällen bereits eine drohende Gefahr ausreichen. Wenn die Polizei bei bloßem Verdacht einschreiten dürfe, so warnen die Grünen, so werde dadurch auch das Spektrum der von polizeilichen Eingriffen Betroffenen erweitert.

Mitlesen auf dem Smartphone

Nicht mehr nur das Abhören von Telefonen, sondern auch das Mitlesen von verschlüsselter Kommunikation beispielsweise über den Messengerdienst WhatsApp soll der Polizei ermöglicht werden. Die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung heißt so, weil sie schon an der Quelle, also bevor eine Nachricht verschlüsselt wird, mitgelesen wird. Verena Schäffer kritisiert: „Der Staat macht sich zum Hacker, nutzt dafür Sicherheitslücken im IT-System.“ Und er habe daher auch gar kein Interesse daran, solche Sicherheitslücken zu schließen. Was wiederum dazu führe, dass Dritte mit kriminellem oder Spionage-Interesse diese Sicherheitslücken nutzen. Auch sei nicht sicher, dass von der Polizei nur die laufende Kommunikation mitgelesen werde. Technisch denkbar sei dann auch, vergangene Kommunikation auszulesen oder den übrigen Inhalt des Handys auszuspionieren.

Unterbindungsgewahrsam

Nach häuslicher Gewalt soll ein Täter bis zu zehn Tage vorbeugend in Haft genommen werden können. Bei einer drohenden terroristischen Gefahr sogar bis zu einem Monat. Schäffer stellt die Frage, was denn dann nach dem einen Monat passieren soll. Da sei der Gefährder ja nicht geläutert, eine Anschlagsgefahr bestehe fort. Und eine Abschiebung innerhalb des einen Monats sei oft auch nicht möglich. Denn 66 Prozent der in NRW als Gefährder eingestuften Personen seien Deutsche.