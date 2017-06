Der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet kommt zur zweiten Runde der Koalitionsverhandlungen. Auf dem Weg zu einer schwarz-gelben Koalition in NRW gehen CDU und FDP mit ihren Spitzengremien in die zweite Verhandlungsrunde. Es soll in Düsseldorf unter anderem um Handwerk, Gründer und Innovation gehen.