Update: Mehr als 900 Menschen demonstrieren gegen AfD-Parteitag in Oberhausen

Mehr als 900 Menschen haben in Oberhausen gegen einen Landesparteitag der rechtspopulistischen AfD demonstriert. Die Partei wollte am Sonntag ihr Programm für die Landtagswahl verabschieden.

Oberhausen. Mehr als 900 Menschen haben am Sonntag in Oberhausen bei zwei Demonstrationen gegen einen Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD protestiert. «Die AfD bleibt eine Partei, die in ihren Äußerungen immer rechtsradikaler geworden ist», sagte der Fraktionschef der SPD im Oberhausener Stadtrat, Wolfgang Große Brömer. Sie sei eine für die Demokratie «sehr gefährliche Partei». An der Demonstration des bürgerlichen Lagers nahm auch Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) teil.



Bei dem Landesparteitag wollte die AfD ihr Programm für die Landtagswahl im Mai verabschieden. 376 Delegierte waren erschienen. Die eigentliche Programmdebatte konnte erst am Nachmittag beginnen. Zuvor hatte es eine stundenlange Personaldebatte gegeben.



An einer Demonstration des Oberhausener «Bündnisses gegen rechts» hatten am Morgen rund 100 Menschen teilgenommen. 800 bis 1000 Teilnehmer zählte die Polizei am Nachmittag bei einer Demonstration linker Gruppierungen. Vereinzelt hätten Teilnehmer dabei auch Flaschen in Richtung der Polizei geworfen und Böller gezündet, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt worden sei niemand. (dpa)