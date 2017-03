Türkischer Wirtschaftsminister wird Sonntag wohl doch in Köln auftreten

Das Gezerre um die umstrittenen Wahlkampf-Auftritte türkischer Politiker in Deutschland geht weiter. Der türkische Wirtschaftsminister lässt auch nach zwei Absagen nicht locker und nimmt einen neuen Anlauf.

Köln. Nach den Absagen von zwei Wahlkampf-Auftritten in Nordrhein-Westfalen will der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Sonntag nun doch in Köln auftreten. Er sei bei einer Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt angekündigt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Auf der Facebook-Seite der Jugendorganisation der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) heißt es, Zeybekci werde «über das geplante Präsidialsystem in der Türkei informieren». Zuvor hatte der Minister für Sonntag bereits Wahlkampfauftritte in Köln und dem nahe gelegenen Frechen geplant - doch für beide Veranstaltungen hatte er eine Absage kassiert. Auch in anderen deutschen Städten waren geplante Wahlkampfauftritte türkischer Minister abgesagt worden. Dies sorgte in Ankara für einen Sturm der Entrüstung.

Zeybekci will am Sonntag außerdem ein Grußwort bei einem Konzert in Leverkusen sprechen. Nach Angaben des veranstaltenden Kulturvereins handelt es sich dabei aber um «keine politisch gesinnte Veranstaltung», sondern um Gedenkkonzert für den türkischen Volksmusiker Özay Gönlüm.

Unterdessen bemühen sich Ankara und Berlin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu im Streit um die Wahlkampfabsagen um Verständigung. Ministerpräsident Binali Yildirim habe dazu am Samstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert. Die Türkei werde ihre «Taktik beim Wahlprogramm etwas ändern», sagte Yildirim laut Anadolu. Details wurden zunächst nicht bekannt. In der kommenden Woche will sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen.

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) pocht auf eine klare politische Linie der Bundesregierung beim Umgang mit den Wahlkampfauftritten. «Welches diplomatische Instrument da genommen wird, das muss die Bundesregierung selbst entscheiden, da sehe ich auch die Kanzlerin mit am Zug, sie spricht ja auch mit Erdogan», sagte Kraft dem Deutschlandfunk (Sonntag). «Selbstverständlich» sei auch Außenminister Gabriel gefragt. Der innertürkische Wahlkampf dürfe nicht in NRW ausgetragen werden, sagte Kraft. NRW-Integrationsminister Rainer Schmeltzer (SPD) forderte bei einer Rede vor türkischen Unternehmern in Düsseldorf, die Türkei solle zu einer sachbezogenen Politik zurückkehren und ihre innenpolitischen Konflikte nicht ins Ausland tragen.

Der Vorsitzende des Verbandes türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa (ATIAD), Aziz Sariyar, sieht in den Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland eine Gefahr für die Handelsbeziehungen beider Länder: «Viele Unternehmer sind verunsichert, wie es weitergeht und halten sich in der aktuellen Lage mit Investitionen zurück.»

Im Wahlkampf um die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei kochen die Emotionen derzeit hoch - auch gegen Deutschland. Einen Höhepunkt der Angriffe lieferte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Freitagabend, als er den in der Istanbul inhaftierten deutsch-türkischen «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel als «deutschen Agenten» bezeichnete. Erdogan kritisierte auch die Absage der Auftritte türkischer Minister in Deutschland, die hier für das von ihm angestrebte Präsidialsystem werben wollten. Die Verantwortlichen müssten wegen «Beihilfe zum Terror vor Gericht kommen.»

Das Referendum zum Präsidialsystem findet am 16. April statt. Es würde Erdogan große Machtfülle verschaffen. Justizminister Bekir Bozdag - ebenfalls im Wahlkampf - warf Deutschland vor, Menschenrechte «mit Füßen zu treten». Die Absage seines Auftritts am Donnerstag im baden-württembergischen Gaggenau bezeichnete er erneut als «faschistisches Vorgehen».