Beim Brandanschlag von Solingen kamen am 29. Mai 1993 fünf Menschen ums Leben. Zahlreiche weitere Opfer erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die vier Täter wurden wegen Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Alle vier Täter sind zwischenzeitlich aus der Haft entlassen worden. Die Toten wurden in der Türkei beigesetzt. Ein Mahnmal aus geschmiedeten Ringen erinnert in Solingen an den Anschlag.