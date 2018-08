Fahrer parken zum Teil auf dem Standstreifen. Die Landesregierung plant und baut, wo es geht – kommt allerdings kaum hinterher.

Düsseldorf. Der Lastwagenverkehr im Land wird mehr und mehr – um knapp 40 Prozent bis 2030, schätzen Experten. Doch schon jetzt fehlen in Nordrhein-Westfalen tausende Stellflächen für Lkw – was zu gefährlichen Situationen an den Autobahnen führt.

Die Autobahnpolizei des Präsidiums Düsseldorf überwacht 700 Kilometer Straße, 17 Rastanlagen sowie 50 Parkplätze zwischen niederländischer Grenze, Ruhrgebiet und Wuppertal. Immer wieder kommt es gerade abends vor, dass die Stellflächen voll sind und Lkw daher bis in die Auffahrt oder sogar auf dem Standstreifen parken, sagt Sprecherin Susanna Heusgen: „Wenn wir das sehen, greifen wir ein.“ Doch die Beamten wissen auch um die Not der Fahrer, die hohe Strafen zu erwarten haben, wenn sie ihre Lenkzeiten überschreiten. Ihnen bleibe oft nur, von der Autobahn abzufahren und wild zu parken, so Heusgen – ohne Toilette oder Dusche.

Zusätzliche Stellplätze hängen an langwierigen Planungsverfahren

Bislang gibt es 6500 ausgewiesene Lkw-Parkstände in NRW, teilt das Verkehrsministerium mit – Parkstände sind schräg stehende Stellplätze für je zwei bis drei Lastwagen. Zwischen 2013 und 2017 sind 1030 neue Parkstände hinzugekommen, in diesem Jahr nochmals 350. Für 550 Stellplätze gibt es ein Baurecht, 680 sind im Genehmigungsverfahren. „Die neuen Stellplätze sind ein wichtiger Schritt“, sagt Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). „Wir brauchen aber noch viel mehr davon.“ Denn: Schon die letzte Stellplatzerhebung des Bundes 2013 offenbarte einen Mangel von 4000 Plätzen bis 2025. In diesem Jahr wird turnusgemäß wieder gezählt – und das prognostizierte Defizit dürfte bis 2030 noch größer ausfallen.

Für die Landesregierung heißt es deshalb: Stellfläche schaffen, wo es nur geht. Auf den unbewirtschafteten Parkplätzen an den NRW-Autobahnen habe man auf Kosten von Grünstreifen oder Pkw-Plätzen mehr Raum für parkende Lastwagen geschaffen. Dort sei aber „das Potenzial weitgehend erschöpft“, sagt ein Ministeriumssprecher. Und Erweiterungen von Rastanlagen würden durch langwierige, komplizierte Planfeststellungsverfahren verzögert. In der Region sollen etwa die Lkw-Stellplätze am Rasthof Geismühle an der A 57 bei Dormagen von 43 auf 159 erweitert werden. Auf der A 3 bei Solingen soll die Kapazität der Anlage Ohligser Heide West von 20 auf 90 Lkw wachsen – angesichts 300 fehlender Plätze auf diesem Abschnitt bis 2025 ein Tropfen auf den heißen Stein.

Noch schwieriger gestaltet sich die Suche nach Flächen für neue Rastanlagen. „Neben dem Eingriff in die Landschaft und dem Flächenverbrauch geht es bei Lkw-Stellplätzen oder Tank- und Rastanlagen meist um Fragen der Lärmschutzes und oft auch um Befürchtungen, mit solchen Anlagen könnten zunehmende Kriminalität, Drogenhandel, Prostitution oder Verunreinigung einhergehen“, heißt es vom Verkehrsministerium. Bislang erfolglos gesucht wird etwa ein Standort für zwei Rastplätze Bergisches Land Ost/West an der A 1 zwischen Leverkusen und Wuppertal-Nord mit je 50 Plätzen für Lkw. Da nutzen auch die 100 Millionen Euro, die der Bund inzwischen jährlich für den Bau von Rasthöfen gibt, nicht viel.