Die Innenminister wollen die Zeit für ein Zurückschicken in das Ersteintrittsland um ein Jahr verlängern. Die Kirchen lehnen den Beschluss ab.

Düsseldorf. Einige Zeit schien Frieden zu herrschen in Sachen Kirchenasyl. Die im Juli 2015 zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und den Kirchen getroffene Vereinbarung hatte für ein auf beiden Seiten akzeptiertes Verfahren gesorgt, unter anderem durch die Vorlage eines Dossiers in jedem Einzelfall, um dem Bamf eine nochmalige Prüfung unter Einbeziehung aller Umstände zu ermöglichen. Doch inzwischen hat sich der Ton wieder verschärft. Ein Beschluss der Innenministerkonferenz wird auf kirchlicher Seite als massiver Angriff auf das Kirchenasyl verstanden.

„Kirchenasyl darf nur in absoluten Ausnahmefällen dazu führen, dass ein Fall noch einmal neu geprüft wird.“

Joachim Stamp (FDP), NRW-Flüchtlingsminister

Im Juni haben die Landesinnenminister beschlossen, die Überstellungsfrist nach der Dublin-Verordnung für Menschen im Kirchenasyl von bisher sechs Monaten um ein Jahr auf 18 Monate zu verlängern, wenn für die Behörden keine außergewöhnliche Härte erkennbar wird. Auch NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) steht hinter dem Beschluss: „Die Fristaufhebung bei Dublin-Verfahren ist ein wichtiges Ziel, das die Bundeskanzlerin in Gesprächen über die Asyl- und Einwanderungspolitik mit den anderen EU-Staaten bisher nicht erreicht hat“, sagte er dieser Zeitung. „Eine Lösung in diesem Punkt würde die Länder erheblich weiter bringen als die populistische Forderung der CSU über Rückweisungen an den deutschen Grenzen.“

Beim Kirchenasyl nehmen Gemeinden oder Ordensgemeinschaften Asylbewerber auf, die von Abschiebung bedroht sind. Die meisten Kirchenasyle betreffen Dublin-Fälle, die eigentlich in das EU-Ersteinreiseland zurück müssten. Wenn aber die Überstellungsfrist (bei Kirchenasyl bisher sechs Monate) abläuft, ist in der Regel Deutschland für den Asylantrag zuständig. Die Flüchtlinge leben in der Zeit auf Kirchengelände, weil die Gemeinden nach Einzelfallprüfung davon überzeugt sind, dass eine Abschiebung oder das Zurückschicken in das Transitland mit Gefahren für Leib und Leben oder unzumutbaren Härten verbunden wären. Polizei und Ausländerbehörde verzichten auf eine zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Die katholische Kirche gewährt in NRW derzeit 16 Kirchenasyle mit insgesamt 32 betroffenen Personen. Im vergangenen Jahr waren es 38 Kirchenasyle mit Dossierverfahren. Deutlich mehr Fälle gibt es in der evangelischen Kirche. NRW-weit sind aktuell 114 Kirchenasyle bekannt; eine Meldeverpflichtung gegenüber der Landeskirche gibt es aber nicht. Die Fälle verteilen sich auf die rheinische Landeskirche (73), Westfalen (40) und Lippe (1).

Antonius Hamers, Leiter Katholisches Büro NRW