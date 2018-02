Die Leitung des Wuppertaler Finanzamtes wurde neu besetzt. Der frühere hessische Steuerfahnder Frank Wehrheim vermutet gezielte Strategie der Oberfinanzdirektion.

Bad Homburg. Ist es ein politischer Skandal oder nur eine ganz gewöhnliche Personalrochade? Seit die Leitung des Wuppertaler Finanzamtes neu besetzt worden ist und in der Folge zwei renommierte Steuerfahnder in eine Anwaltskanzlei wechseln, steht der Verdacht im Raum, die schwarz-gelbe Landesregierung wolle die Arbeit der Behörde gezielt schwächen. Wir sprachen darüber mit Frank Wehrheim. Er war 28 Jahre lang in Hessen Steuerfahnder.

Herr Wehrheim, was macht die Steuerfahndung Wuppertal zu etwas Besonderem?

Frank Wehrheim: Wuppertal ist die Speerspitze beim Kampf gegen Steuerbetrug im großen Stil. Seit den 90er Jahren haben viele Steuerfahndungen immer wieder ihre Landesministerien aufgefordert, Geld zur Verfügung zu stellen, um Daten über Steuersünder ankaufen zu können. Dieses Ansinnen wurde von der Politik lange blockiert. Den Umschwung brachte Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag des ehemaligen sozialdemokratischen Finanzministers Norbert Walter-Borjans konnte die Steuerfahndung Wuppertal unter ihrem langjährigen Amtsleiter Peter Beckhoff Steuer-CDs erwerben und sie akribisch auswerten. Behörden in anderen Bundesländern machen das mittlerweile zwar vereinzelt auch. Aber Wuppertal ist bis heute Motor der deutschen Steuerfahndung. Dank deren Ermittler sind mehrere Milliarden Euro an Schwarzgeld in die Staatskasse geflossen.

Beckhoff ist inzwischen im Ruhestand. Der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter des Finanzamtes Aachen-Stadt, Michael Schneiderwind, hat Wuppertal übernommen und nicht die von Beckhoff aufgebaute kommissarische Leiterin Sandra Höfer-Grosjean. Die Opposition vermutet dahinter den Versuch der schwarz-gelben Landesregierung, die Behörde handzahm zu machen.

Wehrheim: Ich kann die Vorwürfe nachvollziehen. Beckhoff war sicherlich niemand, der immer brav mit der Oberfinanzdirektion NRW seine Linie abgestimmt hat. Er zählte stattdessen auf die Rückendeckung von Minister Walter-Borjans. Seit dem Machtwechsel in Düsseldorf schlägt das Imperium nun zurück. Offensichtlich will die Oberfinanzdirektion die von Beckhoff aufgebaute Behörde aus dem Rennen nehmen. So etwas geschieht allerdings nur, wenn es die Politik eingefädelt hat.

Frank Wehrheim Der 68-jährige Steuerberater und Buchautor wurde bundesweit bekannt durch seine langjährige Tätigkeit als Steuerfahnder am Finanzplatz Frankfurt. Dort leitete Wehrheim in den 90er Jahren spektakuläre Ermittlungen gegen Banken. Allein eine Durchsuchung der Commerzbank brachte damals rund eine Milliarde Euro an Steuernachzahlungen ein. In den Jahren nach diesem Erfolg wurde seine Abteilung jedoch zerschlagen. Fahnder wurden aus ihrem Job gedrängt - vor allem, nachdem sie Ermittlungen im Schwarzgeldskandal des hessischen CDU aufgenommen hatten. 2009 quittierte er den Dienst und ließ sich in Bad Homburg als Steuerberater nieder.

Sie trauen dem Nachfolger von Beckhoff nicht zu, seinen Vorgänger adäquat zu ersetzen?

Wehrheim: Schneiderwind ist sicherlich kein schlechter Amtsleiter. Aber Fakt bleibt: Die von Beckhoff und Walter-Borjans geförderten Sandra Höfer-Grosjean und der mit ihr in die Privatwirtschaft gewechselte Volker Rademacher sind herausragende Fachleute. Ihr Ausscheiden ist ein schwerer Schlag für die Steuerfahndung.