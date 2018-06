Die SPD-Abgeordnete Kerstin Griese aus dem Kreis Mettmann ist seit 100 Tagen Staatssekretärin im Ministerium von Hubertus Heil.

Düsseldorf. Eine Woche ist es her, dass Kerstin Griese im Deutschen Bundestag ihre erste Rede als Parlamentarische Staatssekretärin gehalten hat. Der Titel: „2./3. Lesung Regierungs-Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen“. Es gibt Themen im politischen Raum, die zünden mehr.

Dafür ist Griese selbst Feuer und Flamme für ihre neue Aufgabe. „Doppelt so viel Arbeit und dreimal so viel Freude“ – so klingt das, wenn die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Mettmann ihre ersten 100 Tage im Ministerium für Arbeit und Soziales von Hubertus Heil (SPD) zusammenfasst. Heil selbst hatte ihr in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni eine SMS geschickt: „Ruf mich mal dringend an!“ Griese brach ihre Südafrikareise mit einer Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sofort ab. Seit dem 14. März ist die 51-Jährige im Amt.

Brückenfunktion zwischen Parlament und Regierung

Vorher war sie vier Jahre Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales. Eine Erfahrung, die ihr jetzt hilft, auch bei der Wahrnehmung ihrer Brückenfunktion zwischen Parlament und Regierung. „Ich bin und bleibe leidenschaftliche Parlamentarierin.“ Aber jetzt sitzt Griese näher an der Quelle, kann den mühsamen Weg eines Gesetzesvorhabens bis zur Verabschiedung von Beginn an begleiten: vom Referentenentwurf über die Abstimmung mit Ministerien, Verbänden und dem Kanzleramt bis zum Kabinettsbeschluss und den Lesungen im Parlament.

Fünf Staatssekretäre hat Heils Ministerium. Die drei beamteten wirken nach innen in die Verwaltung, die beiden aus dem Kreis der Abgeordneten nach außen, vertreten den Minister und die Regierung im Parlament, in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen. Grieses Abgeordnetenkollegin Annette Kramme ist für den Bereich Arbeit zuständig, sie selbst für das Soziale. Alterssicherung und Rente, Inklusion, dazu Europa und Internationales sowie der Haushalt. Allein das Arbeits- und Sozialministerium verschlingt 41 Prozent des Bundesetats.

Unterscheidung Kerstin Griese hat an der Universität Düsseldorf Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Bis 2000 arbeitete sie als Mitarbeiterin der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Von 2000 bis 2009 war sie SPD-Bundestagsabgeordnete und ist es wieder seit Juli 2010. Bis März hatte sie den Vorsitz im Ausschuss für Arbeit und Soziales inne. Griese gehört dem SPD-Parteivorstand und dem Rat der EKD an. Beamtete Staatssekretäre vertreten den Bundesminister im Ministerium und haben Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeitern. Parlamentarische Staatssekretäre (oder Staatsminister, wie sie im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt heißen) sind in der Regel Parlamentarier und wirken in erster Linie nach außen. Es gibt einen feinen sprachlichen Unterschied in der Bezeichnung: Beamtete Staatssekretäre werden als Staatssekretär im Bundesministerium bezeichnet. Parlamentarische Staatssekretäre heißen Staatssekretär beim Bundesminister.

Oft genug, erzählt Griese, bedeute das große Arbeitsfeld für sie 15- bis 16-Stunden-Tage. Kein Indiz, aus dem sich die gängigen Klischees über Parlamentarische Staatssekretäre ableiten ließen: dass diese Ämter eine Versorgungsstation für verdiente Politiker seien; dass viele in diesem Amt ohne Wirkung blieben – vom Minister links liegen gelassen, als ungeliebte Fremdkörper von der Ministerialbürokratie umgangen. Der Bund der Steuerzahler regt sich verlässlich über die Posten auf. Die jetzige Regierung hat sie auf die neue Rekordzahl von 35 wachsen lassen.