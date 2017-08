Müll und Abwasser kann zum Luxus werden - so teuer ist es in manchen Städten in unserer Region.

Düsseldorf. Die Wohnnebenkosten sind in Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2017 vielerorts gestiegen. So legten die Abwassergebühren für einen vierköpfigen Musterhaushalt im Vergleich zum Vorjahr im landesweiten Durchschnitt um 0,3 Prozent oder auf 724 Euro zu. Das gab der Bund der Steuerzahler NRW am Donnerstagmorgen bekannt.

Die höchsten Steigerungen in der Region gibt es in Duisburg (+6,5 Prozent), Kempen (+4,6 Prozent) und Mönchengladbach (1,1 Prozent). In Düsseldorf blieben die Belastungen konstant. Freuen dürfen sich die Solinger: Hier verringerten sich die Abwassergebühren um 2,1 Prozent (gut 15 Euro weniger als 2016). Auch Köln erhebt für Abwasser 2,7 Prozent weniger.

Gebühren in der Region.

Bei den durchschnittlichen Müllgebühren deutet sich neuerdings ein leichter Rückgang an. Hier hatte es in den 90er Jahren drastische Sprünge gegeben, nachdem die Kosten neu gebauter Müllverbrennungsanlagen in die Gebühren einbezogen wurden. Zwischen den Kommunen gibt es aber ein sehr starkes Gebührengefälle. So zahlt beispielsweise ein vierköpfiger Musterhaushalt in Krefeld 228,84 Euro für die Leerung der Mülleimer in einem Zwei-Wochen-Ryhtmus. In Ratingen zahlt man für den gleichen Service nur 149,40 Euro.

Insgesamt sind die Entsorgungskosten sowohl für Müll als auch für Abwasser nicht mehr so steil gestiegen wie in den letzten Jahren.

Weitere Informationen will der Bund der Steuerzahler NRW am Vormittag veröffentlichten. red/dpa