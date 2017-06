Am Donnerstag fanden keine weiteren Koalitionsgespräche zwischen CDU und FDP statt. Das Pressestatement zur Inneren Sicherheit fasste nur die Ergebnisse von Mittwochnachmittag zusammen. Am Freitag kommen die beiden Parteien zur fünften Verhandlungsrunde in der Jugendherberge in Düsseldorf-Oberkassel zusammen. Ergebnisse sollen am Nachmittag bekanntgegeben werden.