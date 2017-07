ARCHIV - Die CDU-Abgeordnete Christina Schulze Föcking blickt am Dienstag (10.04.2012) in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) in die Kamera. Neue Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft im NRW Kabinett wird Christina Schulze Föcking (CDU). Foto: Caroline Seidel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++