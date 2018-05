Yvonne Gebauer (FDP) Nordrhein-Westfälische Schulministerin, beantwortete sieben Fragen zum Thema Lehrermangel und wie die Schwarz-Gelbe Regierung das Problem angehen will.

Für G9 werden weitere Hunderte Lehrer benötigt. Wo wollen Sie die herzaubern?

Yvonne Gebauer: Für G9 werden im Endausbau mehr als 2000 Lehrer gebraucht, aber nicht zu Beginn der Umstellung. Wir haben generell einen Lehrermangel, das ist richtig. In unserer gerade erstellten Lehrerbedarfsprognose erwarten wir eine Unterversorgung in den nächsten zehn Jahren von bis zu 15 000 Lehrern. Auf der anderen Seite gibt es in derselben Zeit einen Überhang bei Oberstufen-Lehrern von bis zu 16 000. Das ist mein Erbe der Vorgängerregierung, wofür ich jetzt schnellstmöglich Lösungen finden muss.

Aber dabei geht es ja auch ums Geld. Wer auf Sek II studiert hat, will nicht unbedingt Sek I unterrichten, weil er dann weniger verdient.

Gebauer: Wenn man in Konkurrenz zu 16 000 anderen Lehrern steht, sollte man sich das genau überlegen. Ein Job an einer Grundschule ist eine tolle Aufgabe. Wir weisen in der Begleitung zu unserer neuen Lehrerwerbekampagne extra darauf hin, welche Fächer gute Berufsperspektiven haben. Es hat wenig Sinn nur nach Neigungen zu studieren, wenn es in dem Bereich schon zu viele Lehrer gibt. Ich kann Studierende nicht sehenden Auges eine Fächerkombination wählen lassen, die kaum Chancen auf eine Einstellung bietet.

An manchen Schulen gehen kaum Bewerbungen ein. Sollte man nicht darüber nachdenken, die Lehrer nach Bedarf zu verteilen?

Gebauer: Das wären ja im schlechtesten Fall Zwangsabordnungen. Das ist für mich das Mittel, das ich zuallerletzt wählen würde, um dem Lehrermangel entgegenzutreten. Ich versuche zunächst alle anderen Maßnahmen auszuschöpfen. Wir prüfen gerade alle Möglichkeiten.

Was wäre das?

Gebauer: Das berichte ich dann, wenn die Prüfung abgeschlossen ist.

Lassen Sie die Schulen allein?

Gebauer: Nein, wir versuchen alles, um den Lehrermangel zu bekämpfen. Die Lehrer wissen, dass der Mangel nicht erst seit gestern besteht. In der Vergangenheit sind keine Vorkehrungen getroffen worden. Das rächt sich jetzt. Eine Möglichkeit ist das Kapitalisieren von Stellen aber auch ein Ausbau der Schulverwaltungsassistenten. Das kann auch für eine Entlastung der Lehrer sorgen. Wir drehen an allen Stellschrauben und lassen nichts unversucht.

Es fehlen besonders viele Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern, weil ein Chemie-Absolvent lieber in die Wirtschaft geht als an die Schule.