Düsseldorf. Weil in NRW nach wie vor massenhaft Schulleiterstellen nicht besetzt sind, soll jetzt ein Maßnahmenpaket der Landesregierung für Grund- und Hauptschulen mit mehr Geld und mehr Förderung für potenzielle Schulleitungen wirken. So soll die Besoldung der stellvertretenden Schulleitungen rückwirkend zum 1. Januar 2018 auf die Besoldungsgruppe A13 mit Amtszulage angehoben werden. Stellvertretende Schulleitungen verdienen dann rund 700 Euro brutto mehr als bislang. Bereits zum 1. Januar 2017 war die Besoldung von Grund- und Hauptschulleitungen auf A14 angehoben worden - das entspricht einer Steigerung um rund 1000 Euro brutto pro Stelle.

Schulformübergreifend sind bislang nur rund 86 Prozent der Schulleitungsstellen besetzt. Bei den Stellvertretungen sind es etwa 78 Prozent. Vor allem das Ruhrgebiet ist in diesem Zusammenhang das Sorgenkind von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

Um mehr Lehrer für Leitungsstellen zu rekrutieren, war schon vorher die sogenannte Leitungszeit, die pro Schulleitung mindestens neun Wochenstunden umfasst, seit 2011 schrittweise erhöht worden – mit 1337 Lehrern seit 2011 zusätzlich und einem jährlichen Mehraufwand von 66,85 Millionen Euro.

Insgesamt gibt es in NRW 2732 öffentliche Grundschulen und 311 Hauptschulen

Weil der Frauenanteil mit 91 Prozent in Grundschulen besonders hoch ist, soll es künftig auch möglich werden, dass sich zwei Halbtagskräfte eine Schulleitungsstelle teilen. Das wird in einem Schulversuch ab dem Schuljahr 2018/19 an fünf Schulen im Regierungsbezirk Arnsberg für fünf Jahre getestet, könnte laut Gebauer aber auch schnell ausgebaut werden.

In einem Mentoring-Programm ab Februar 2019 sollen frühzeitig potenzielle künftige Schulleitungen identifiziert und gezielt gefördert werden. Außerdem wird die Zahl der Schulverwaltungsassistenzen kurzfristig um 45 Stellen erhöht.

Insgesamt gibt es in NRW 2732 öffentliche Grundschulen und 311 Hauptschulen. An Grundschulen fehlen dabei bislang 350 Schulleiter und 540 Stellvertretungen, an Hauptschulen 100 Schulleiter und 82 Stellvertretungen. Gebauer will diese Lücken jetzt schnell schließen. „Ich möchte sie ermutigen, sich zu bewerben, Verantwortung zu übernehmen kann sehr erfüllend sein“, sagte die Schulministerin. „Als Ministerin weiß ich, wovon ich spreche.“