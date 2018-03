Der Finanzvorstand des Energieversorgers Innogy, Bernhard Günther, ist 200 Meter von seinem Wohnhaus entfernt von hinten angegriffen und mit Säure übergossen. Er schwebt zeitweise in Lebensgefahr. Die Polizei sucht zwei unbekannte Männer - und steht vor einem Rätsel.

Haan. Mozartstraße, Richard-Wagner-Weg - das ruhige Villenviertel in Haan gehört den Komponisten, zumindest den Straßennamen nach. Auf dem kleinen Fußweg, über den der Innogy-Energiemanager Bernhard Günther am Sonntagmorgen vom Brötchenholen gekommen war, erinnert einen Tag später nichts mehr an die schreckliche Tat. Doch wer hier als Fremder länger verweilt, steht irgendwann der Polizei gegenüber, die ihn bittet, sich auszuweisen.

Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr: Der 51-jährige Günther kommt mit frischen Brötchen vom Bäcker. Er ahnt nicht, dass er geradewegs in einen Hinterhalt läuft, als ihn zwei Unbekannte von hinten angreifen und auf den Boden werfen. Dann hat er auch schon die ätzende Säure im Gesicht. Um welche Säure es sich handelt, verraten die Ermittler nicht: „Täterwissen.“

Der verletzte Manager der RWE-Tochter Innogy ist nicht zum ersten Mal Opfer einer schweren Straftat geworden. Er soll bereits vor mehreren Jahren überfallen und zusammengeschlagen worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther (51) schon damals Opfer einer Körperverletzung wurde. Man schaue sich derzeit die alten Akten noch einmal an. Wie das «Handelsblatt» unter Berufung auf Konzernkreise schrieb, soll Günther beim Joggen zusammengeschlagen worden sein.

Polizei relativiert erste Täterbeschreibung

Die Beschreibung, dass es sich um südländisch wirkende Männer handelt, relativiert die Polizei am Montag. „Wir haben das Opfer noch nicht vernehmen können“, sagt eine Polizeisprecherin. Es ging wohl alles sehr schnell. Zwischen 20 und 30 Jahre alt sollen die Angreifer gewesen sein.

Der Tatort wird von der Polizei gesichert.

Am Montag zeigen sich - wie zuvor schon Innogy - auch der Vorstand des Mutterkonzerns RWE sowie der Aufsichtsrat „tief erschüttert über den hinterhältigen Anschlag auf den Finanzvorstand der Innogy“. RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz erklärt: „Die unfassbare Attacke auf Bernhard Günther hat uns zutiefst getroffen. Wir alle sind bestürzt und entsetzt über die schreckliche Tat. Unsere Gedanken sind jetzt bei Bernhard und seiner Familie.“

Der 51-jährige Manager konnte sich noch zurück zu seinem Haus schleppen. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wurde von Helfern in Schutzanzügen behandelt und mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Ermittler glauben nicht an Zufallsopfer

Nun ermittelt die Mordkommission „Säure“ in „alle Richtungen“. Die Beamten stufen die Säure-Attacke als versuchten Mord ein. Am Tatort sei Spurenmaterial gefunden worden, das nun ausgewertet werde.