Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat mit seiner Reaktion auf den Richterspruch zum Fall Sami A. für heftige Reaktionen gesorgt. Von SPD und Grünen, aber auch von Richterseite gab es deutliche Kritik. Reul hatte gesagt: „Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Ich zweifle, ob das bei diesem Beschluss der Fall ist. Wenn die Bürgerinnen und Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ist das Wasser auf die Mühlen der Extremen.“

In einer gemeinsamen Erklärung brachten der Deutsche Richterbund und die Verwaltungsrichtervereinigung NRW ihr Befremden zum Ausdruck: „Wenn selbst der Innenminister des Landes NRW nicht zu verstehen scheint, dass die Bindung an Gerichtsurteile nicht unter dem Vorbehalt eines wie auch immer gearteten Rechtsempfindens steht, ist dies in der Tat Waser auf die Mühlen der Extremen.“ Viel mehr entspreche es generell dem Rechtsempfinden der Bevölkerung, dass sich die Verwaltung nicht mit Erfolg über gerichtliche Entscheidungen hinwegsetzen kann.

Schon im vergangenen Dezember hatte Reul die Justiz kritisiert. In einer Gerichtsverhandlung in Düren war es aus dem Zuschauerraum zu Beleidigungen an Polizisten gekommen, die als Zeugen aussagten. Es gab öffentlich Kritik, weil das Gericht die Zeugen daraufhin nicht angemessen sanktioniert habe. Daran anknüpfend hatte Reul Richtern und Staatsanwälten eine Schicht im Streifenwagen empfohlen, damit sie sähen, was los ist. Bei Angriffen auf Polizisten kämen die Täter zu oft ohne Konsequenzen davon. Im Rechtsausschuss des Landtags hatte daraufhin Justizminister Peter Biesenbach (ebenfalls CDU) betont: „Ich stelle mich vor meine Justiz.“ Er habe ein längeres Gespräch mit seinem Parteifreund geführt und dabei sei man zu einer klaren, gemeinsamen Haltung gekommen. Welche, das sagte Biesenbach damals nicht.