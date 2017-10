Berlin. „Man hätte etwas flexibler sein und den Hintern heben müssen“, sagte der sonst so korrekte ehemalige Bundesanwalt Bruno Jost an einer Stelle. Der 68-Jährige, vom Berliner Senat als Sonderermittler eingesetzt, stellte am Donnerstag seinen Abschlussbericht über die Pannen der Berliner Behörden im Fall des Weihnachtsmarkt-Anschlages vom 19. Dezember 2016 vor. Das Papier vervollständigt das Bild von teilweise haarsträubendem Behördenversagen.

Der Gipfel: Die Festnahme des späteren Attentäters Anis Amri am 29. Juli 2016 in Friedrichshafen, fünf Monate vor dem Anschlag, bei dem zwölf Menschen starben. Der als Top-Gefährder eingestufte Tunesier hatte versucht, mit zwei gefälschten Ausweisen in die Schweiz zu reisen. Aufgrund der da schon laufenden Telefonüberwachung wurde die örtliche Polizei auf den Mann hingewiesen und nahm ihn für ein paar Tage fest. Doch auf die Idee, sein Handy zu durchforsten, kam niemand. Auch reiste kein Spezialist zur Vernehmung an. Das erledigte bar aller Kenntnisse über den Hintergrund des Mannes „der Kriminalobermeister von der Nachtschicht“, so Jost ziemlich bitter. Dabei wäre dies ein Moment gewesen, um Amri mindestens wegen Urkundenfälschung länger festzusetzen – und dann vielleicht abzuschieben.

Die Pannenserie begann bei den Ausländerbehörden. Der junge Tunesier konnte sich unter 14 verschiedenen Identitäten seit 2011 zunächst in Italien und dann seit 2015 in Deutschland mehrfach an verschiedenen Orten registrieren. Niemandem fiel das auf. Die Behörden kooperierten nicht – oder nutzten die technischen Möglichkeiten nicht. So scheiterte die Abschiebung Amris immer wieder auch deshalb, weil die Behörden in Nordrhein-Westfalen, wo er zuletzt lebte, glaubten, die von Tunesien verlangten Handlächenabdrücke zur sicheren Identitätsfeststellung nicht zu haben. Dabei waren sie schon 2015 in Freiburg bei der Ersterfassung genommen und in die Computer eingespeist worden. Und dass Amri, wie die Telefonüberwachung des Landeskriminalamtes Berlin ergeben hatte, mit seiner Mutter in Tunesien telefonierte, blieb den Ausländerbehörden ebenso verborgen, wie ein Telefonat, in dem ein Freund Amri informierte, dass er seinen Pass vergessen habe.

Kaum nachvollziehbar ist auch, was passierte, als Amri im Februar 2016 auf dem Berliner Busbahnhof überprüft wurde. Man fand zwei Handys bei ihm. Das BKA las sie auch aus und schickte, so ermittelte Jost, „tausende“ von Chats an die Landeskriminalämter in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Zur weiteren Auswertung. Doch die unterblieb einfach.