Landesregierung fährt „Null-Toleranz-Kurs“. Das LKA erforscht die Szene im Projekt „Keeas“ und bekämpft sie mit EU-Mitteln.

Düsseldorf. Immer öfter und immer brutaler machen kriminelle Familienclans in NRW von sich reden. Es geht um Straßen-, vor allem Rauschgiftkriminalität, aber immer wieder auch um schwere Gewalttaten, Straßenschlachten, Ehrenmorde. Die Landesregierung hat dieser speziellen Form der Organisierten Kriminalität den Kampf angesagt – sogar per Koalitionsvertrag. „Wir setzten auf die Null-Toleranz-Strategie“, sagt Innenminister Herbert Reul (CDU). Und diese nimmt jetzt konkrete Formen an.

Im Düsseldorfer Landeskriminalamt (LKA) geht das Projekt „Keeas“ (Kriminalitäts- und Einsatzschwerpunkte geprägt durch ethnisch abgeschottete Subkulturen) in die heiße Phase. Kofinanziert durch die EU-Kommission versucht dieses Analyseprojekt noch bis Ende des Jahres „die Szene in den Blick und in den Griff zu bekommen“, erklärt LKA-Sprecher Frank Scheulen. Aktivitäten der Clans gibt es in ganz NRW bis in die Kleinstädte, massiv treten sie im Ruhrgebiet auf. Meist sind es türkisch-arabische Großfamilien mit Bezügen in den Libanon. Wie die Verbindungen zwischen den Clans sind, kann man beim LKA noch nicht genau sagen. Derzeit wird das landesweite „Lagebild Clankriminalität“ erarbeitet, das im Herbst vorliegen und Aufschluss über Strukturen geben soll.

Eine große Rolle dabei spielt das System „Case NRW“, das die Erkenntnisse von Bundeskriminalamt (BKA) den LKA auch aus Hannover, Bremen und Berlin sowie von Zoll und Bundespolizei zusammenführt. Auch Wissenschaftler sind eingebunden, um die Lebenswelt der Clanmitglieder zu durchdringen. Für sie zähle nur die Solidarität innerhalb der Familie, erklärt Scheulen, diese sei „ihre Lebensversicherung“. „Staatliche Autorität wird überhaupt nicht anerkannt“, sagt er. „Das macht es so schwierig.“

Neue Task Force soll illegale Gewinne abschöpfen

Immer wieder erlebten Polizisten vor Ort, dass sie nur ein in zweiter Reihe parkendes Auto kontrollierten und plötzlich 30 weitere Fahrzeuge dazukämen, berichtet Scheulen. Deshalb hat das LKA auch ein automatisiertes Kennzeichenlesegerät angeschafft, das die Nummernschilder erfasst und abgleicht. Darüber hinaus wurde Software angeschafft, mit der große Datenmengen etwa aus sozialen Netzwerken analysiert werden können, um Beziehungsgeflechte zu erkennen. Denn laut LKA gehören zahlreiche Rapper dem Clanmilieu an, tragen über Facebook und Co. auch ihre Konflikte aus.

Besonders wichtig im Kampf gegen die abgeschotteten Strukturen der Clans ist die Zusammenarbeit mit anderen Behörden. „Wir bündeln alle Kräfte und vernetzen Polizei, Zoll, Gewerbe-, Ordnungs- und Finanzämter noch stärker, um alle rechtlichen Mittel gegen die kriminellen Clans auszuschöpfen“, so Innenminister Reul.

Vorbild in Duisburg PILOTPROJEKT Ein weiterer Baustein gegen Clankriminalität: Mitte Juni ist das Projekt „Staatsanwalt vor Ort“ in Duisburg angelaufen. Zwei Strafverfolger halten speziell die rund 70 Clans im Norden der Stadt im Blick. Nach Informationen unserer Zeitung wird das Modell in Kürze auf weitere Städte ausgedehnt.

Gewerberechtlich graben die Ordnungshüter den Clans insbesondere mit Kontrollen und auch Schließungen von Shisha-Bars das Wasser ab, die als Geldquelle und Rückzugsraum gelten. Derzeit entsteht eine Task Force gemeinsam mit Steuer- und Zollfahndung, um illegal erlangte Gewinne abzuschöpfen.