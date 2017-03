Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen will sich bei der Pkw-Maut querstellen. „Wenn denn schon eine Pkw-Maut eingeführt wird, ist eine Regelung erforderlich, die Ausnahmen für Grenzregionen ermöglicht“, sagte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Freitag in Düsseldorf in einer Stellungnahme.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) habe die Forderung einer Ländermehrheit nach Ausnahmen für den kleinen Grenzverkehr bedauerlicherweise nicht aufgenommen. „Ich gehe davon aus, dass die NRW-Landesregierung in der kommenden Woche beschließen wird, den Vermittlungsausschuss anzurufen“, kündigt die Regierungschefin an. Zuvor hatten sich schon die in NRW mitregierenden Grünen für diesen Schritt ausgesprochen.

Der Bundestag beschloss am Freitag mehrere Änderungen der seit 2015 geltenden Maut-Gesetze, mit denen die EU-Kommission doch noch grünes Licht für das CSU-Wunschprojekt in der großen Koalition geben will. Für eine Umsetzung bis zur Bundestagswahl am 24. September wird die Zeit knapp. Der Bundesrat könnte das Verfahren möglicherweise noch verschleppen. Kassiert werden soll die Maut allerdings erst ab 2019. dpa