In welchem Zeitrahmen denken Sie in Sachen Kapazitätserweiterung?

Wüst : Ich verbinde damit die Hoffnung, dass sich nach den Schwierigkeiten mit Air Berlin, die sich ja auch mit vielen, vielen Verspätungen in die späten Abendstunden ausgewirkt haben, ein Neuanfang mit besser gemanagten Airlines möglich ist, die in der Lage sind, zugewiesene Zeitschienen einzuhalten. Dadurch könnte sich die Belastung der Anwohner entspannen. Das ist meine Hoffnung. Es wäre ein Neustart.

Was spielt die Insolvenz von Air Berlin in diesem Zusammenhang für eine Rolle?

Ist das nicht ein Grundsatzproblem, wenn Entscheidungen so lange dauern – auch für andere Projekte?

Wüst: Absolut, das ist ein europaweites Problem. Vieles, was da im Planungsrecht läuft, ist durch europäisches Umweltrecht festgelegt. Alles, was wir auf Landesebene tun können, um zu beschleunigen, werden wir machen. Trotzdem wird es am Ende an vielen Stellen sehr lange dauern. Ein Beispiel sind die Brückenersatzbauten. Da merkt man einfach, dass man viel früher anfangen muss. Jetzt muss man reparieren und ausbauen – und dann permanent dranbleiben. Und aufgrund möglichst sicherer Prognosen dann gleich über die nächste Runde nachdenken. Ein Beispiel: Auf der Sauerlandlinie gibt es eine Perlenkette von Brücken. Wenn wir die fertig haben, sind wir 15 bis 20 Jahre weiter. Da muss ich unterwegs schon wieder eine neue Prognose machen. Deswegen ist es so fatal, dass wir hier in NRW viele Jahre mit politischen Blockaden hatten. Auch in der letzten Koalition hat es über den Infrastrukturausbau Knatsch gegeben.

An den Brücken wie bei der gerade wieder eröffneten A40 oder in Leverkusen wird auf Jahre ein Stauengpass entstehen. Muss man nicht mal ernsthaft über viel mehr Fähren auf dem Rhein nachdenken, die das Land kauft?

Wüst: Eine Fähre, die eine Wasserstraße quert, wird nie die Mengen an Verkehr aufnehmen können, um auch nur im Ansatz das zu leisten, was eine Brücke leistet. Auch kein anderes Umfahrungskonzept ersetzt eine funktionierende Brücke bei 100 000 Bewegungen. Am Beispiel Leverkusen haben wir ausrechnen lassen, dass man mit entsprechend großen Fähren maximal 40 Lkw pro Stunde über den Rhein schaffen könnte. Und nicht zu vergessen: Der Rhein ist eine Wasserstraße von europäischer Bedeutung. Auch der Schiffsverkehr darf nicht gestört werden. Das Gute ist: Es gibt bei der A40 Brücke wie bei der Leverkusener Brücke nur eine einzige Klagemöglichkeit. In der nächsten Wahlperiode soll im Bund ein Verfahrensbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht werden. Ich kann Verkehrsminister Alexander Dobrindt nur unterstützen, das zu machen.

Geld genug für Ihre Pläne müsste ja nun da sein.

Wüst: In der Tat. Das Geld fließt aus Berlin, die Koalition hier stellt dem Verkehrsminister ausreichend Geld zum Erhalt der Landesstraßen zur Verfügung und über Neubau werden wir im Zuge der Haushaltsberatungen entscheiden. Zwei große Engpässe sind also weg: Auch der politische Wille ist jetzt da, die ganze Regierung ist das Bündnis für Mobilität.