Die NRW-SPD vollzieht einen Generationswechsel. Ein junger und kaum bekannter Bundestagsabgeordneter soll zum neuen Parteichef gewählt werden. Ob die Basis mitzieht, wird sich beim Parteitag zeigen.

Bochum. Gut ein Jahr nach ihrer Wahlschlappe stellt sich die nordrhein-westfälische SPD an ihrer Spitze neu auf. Auf einem Parteitag in Bochum soll am Samstag (10.00 Uhr) der bisher kaum bekannte Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann zum neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Der 40-Jährige ist der einzige Kandidat für den Vorsitz des mit gut 112 000 Mitgliedern größten SPD-Landesverbands. Eine als intransparent kritisierte Findungskommission hatte ihn für das Amt vorgeschlagen. Mit Spannung wird deshalb erwartet, mit welchem Wahlergebnis die 485 Delegierten Hartmann für sein künftiges Amt ausstatten.

Hartmann folgt auf das SPD-Urgestein Michael Groschek, der den SPD-Vorsitz nach der verlorenen Landtagswahl 2017 und dem Rücktritt von Parteichefin Hannelore Kraft für den Übergang übernommen hatte. Bei dem Parteitag soll die Parteispitze komplett erneuert und verjüngt werden. Der Altersdurchschnitt liegt dann bei 40 Jahren.

Hartmann, der weiter Bundestagsabgeordneter in Berlin bleiben wird, beansprucht künftig ein Mitspracherecht in bundespolitischen Fragen. «Die NRW-SPD muss auf der bundespolitischen Ebene wieder wahrgenommen werden», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag). «Wir wollen den Erneuerungsprozess auch in Berlin voran bringen.»

Auf dem Bochumer Parteitag, der unter dem Motto «Auf nach vorne» steht, tritt auch die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles auf. Die ehemalige Ministerpräsidentin Kraft hat ihre Teilnahme abgesagt. Zur neuen Generalsekretärin der NRW-SPD soll die Landtagsabgeordnete und Dortmunder SPD-Unterbezirkschefin Nadja Lüders (47) gewählt werden.

Die SPD hatte bei der NRW-Landtagswahl 2017 mit 31,2 Prozent ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis erzielt und ist seitdem laut Umfrage auf einen neuen Tiefpunkt von rund 22 Prozent abgestürzt. Der Parteitag müsse sich dessen bewusst sein, dass sich diese Ergebnisse «in beide Richtungen, nach unten und nach oben» entwickeln könnten, hatte Groschek gesagt. «Die Lage für die SPD ist sehr ernst - im Bund und im Land.»

Der in Bornheim bei Bonn aufgewachsene Hartmann ist seit seiner Jugend SPD-Mitglied. Er studierte Jura in Köln, legte aber kein Staatsexamen ab. Stattdessen arbeitete er nach eigenen Angaben schon während des Studiums als Organisationsberater und Trainer. Hartmanns politischer Aufstieg kam in Fahrt, als er 2011 Assistent des damaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz wurde. Bei der Bundestagswahl 2013 zog er über die Landesliste in den Bundestag ein und wurde 2017 wiedergewählt.

Auch in der zweiten Reihe der Partei wird es Neuerungen geben. Künftig soll der Parteichef fünf statt vier Stellvertreter bekommen. Neben dem Regionalproporz bekommen nun auch die Jusos einen Vize-Posten. dpa