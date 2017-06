Mit 85,89 Prozent hat die SPD-Basis Mike Groschek zum Nachfolger von Hannelore Kraft gewählt, Svenja Schulze erhielt 68,86 Prozent als Generalsekretärin.

Duisburg. Der Slogan „NRWir“ mit dem Hashtag-Zeichen „#“ ist ebenso weg wie die Chefin. Elvan Korkmaz, eine von vier selbst in der Partei weitgehend unbekannten Vize-Vorsitzenden, eröffnet den Parteitag mit dem Hinweis: „Hannelore Kraft kann heute nicht hier sein. Sie lässt Euch grüßen.“ Keine Reaktion im Saal, kein Applaus, und auch später in keiner Rede und keinem Wortbeitrag irgendein persönliches Wort zu Kraft, schon gar keines des Dankes. Das ist ein Teil der Stimmung unter den 412 Delegierten des Sonderparteitags in der Duisburger Mercatorhalle.

Der andere Teil ist: Die Parteibasis akzeptiert die Entscheidung, dass mit Mike Groschek als Vorsitzendem und Svenja Schulze als Generalsekretärin zwei abgewählte Minister das neue Führungs-Duo der Partei sein sollen. 353 von 411 Stimmen für Groschek, 43 gegen ihn, 15 Enhaltungen – macht 85,89 Prozent. „Alles andere wäre auch gelogen“, sagt der neue Landesvorsitzende und bedankt sich für das „ehrliche Ergebnis“. Zum Vergleich: Als Jochen Dieckmann, abgewählter Finanzminister des Kabinetts Steinbrück, im Juli 2005 den NRW-Vorsitz der SPD von Harald Schartau übernahm, erhielt er 94,9 Prozent.

Das Ergebnis für Schulze ist sogar noch ehrlicher als das für Groschek: 81 Gegenstimmen, 47 Enthaltungen, macht 68,86 Prozent. Unter anderen Umständen wäre das eine Katastrophe. Doch in den Zahlen drückt sich bloß aus, was die Basis-Genossen den Führungs-Genossen in der Aussprache an Wortbeiträgen ersparen. Lediglich Norbert Römer (70), der ewige Fraktionsvorsitzende im Landtag, musste sich von einem Delegierten anhören, nicht die richtige Wahl für einen Neuanfang zu sein.

#spd17live Applaus für @MartinSchulz ist höflich, aber nicht überschwänglich. Er hält die in weiten Teilen bekannte "Europa zuerst"-Rede. pic.twitter.com/urh4A7GyVV — WZ-Chefredakteur (@Tueckmantel_WZ) 10. Juni 2017

Groscheks Rede, die unplanmäßig gut eine Stunde dauert, lässt durchblicken, dass der inhaltliche Neuanfang auf teils recht alten Tugenden fußt: Kurze Sätze, mehr Müntefering als noch mehr Martin, klare Aussprache. Entschuldigung bei der Basis, offenes Einräumen, dass ausschließlich die Parteispitze die Niederlage zu verantworten hat: „Wir haben die Karre vor die Wand gefahren, weil wir uns zu sicher waren und nicht glaubten, dass Armin Laschet Hannelore Kraft besiegen kann.“

Natürlich nennt Groschek die abwesende Ministerpräsidentin nicht namentlich, aber es ist klar, wenn er meint, wenn er fordert, die Partei dürfe nicht mehr zu einer schweigenden Mehrheit gemacht werden, auch nicht in einer Koalition. „Wir brauchen einen Neuanfang, der sich gewaschen hat“, poltert Groschek, und die „alten Galoschen“ dürften nicht zur Reparatur gebracht, sondern müssten weggeschmissen werden. Es gibt weder ein „Glückauf“ am Ende der Rede, noch einen Knappenchor. Stattdessen will Groschek die Organisatoren am Ende auf der Bühne haben.