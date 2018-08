Düsseldorf. Justizminister Peter Biesenbach (CDU) erklärt sich an diesem Montag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Düsseldorfer Landtag zum Fall Sami A. Die SPD hatte die Sitzung beantragt, um - so Fraktionsvize Sven Wolf im Vorfeld - Biesenbach die Gelegenheit zu geben, sich vor die Justiz zu stellen und Vertrauen wiederherzustellen, das dessen Kabinettskollegen Joachim Stamp (FDP) und Herbert Reul (CDU) zuvor verspielt hätten.

Biesenbach stellte zu Beginn klar, dass er nicht weiß, wozu er dort saß: „Wieso diese Sondersitzung?“ Die nächste Sitzung des Rechtsausschusses nach der Sommerpause hätte es doch auch getan.

Er plädierte dafür, das „Thema zu versachlichen“. Der Fall habe „weder eine Rechtsstaatskrise noch eine Krise von Staatsgewalten untereinander“ ausgelöst, sondern sei vielmehr „ein glänzendes Beispiel, dass unser Rechtsstaat stark ist, gelebt wird und funktioniert“.

Biesenbach nannte die Abschiebung des tunesischen Gefährders und die durch sie ausgelöste Debatte einen „Einzelfall“, aus dem keine generelle Vertrauenskrise abzuleiten sei - höchstens gebe es jetzt ein gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen der Ausländerbehörde Bochum und dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, die mit dem Fall betraut waren.

Darüber hinaus forderte er, man solle die Situation „nicht dramatisieren“. Der Forderung, er solle sich zu der höchstrichterlichen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster positionieren, kam Biesenbach bewusst nicht nach.

„Tadel und Lob für die Entscheidungen unabhängiger Gerichte“ gehörten sich für einen Justizminister nicht. Die Forderung der Opposition sei „befremdlich“.